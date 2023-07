smartconext und buildup vereinbaren strategische Zusammenarbeit 

Rotkreuz – buildup, das Kompetenzzentrum für Produkte-Daten der Schweizer Baubranche und smartconext, Marktführer für die digitale Auftragsakquise im Baugewerbe vereinbaren eine strategische Zusammenarbeit. Wesentlicher Bestandteil ist ein gemeinsames Leistungsangebot an Produkte-Hersteller für Architekten.

buildup baut in der Zusammenarbeit auf den langjährigen Erfolgen im Schweizer Markt und ihrer etablierten ProductLibrary, auf. Die strategische Kooperation mit smartconext ist ein weiteres Ergebnis der Weiterentwicklung des eigenen Dienstleistungssortiments. Neben neuen eigenen Vermarktungsformaten wurde die Anbindung an verschiedene Vertriebskanäle stark konkretisiert, um neben etablierten Partnerschaften weitere digitale Touchpoints für die Hersteller-Partner zu erschliessen.

Automatisierung der Auftragsakquise

smartconext bietet mit ihrer mehrfach ausgezeichneten Technologie Herstellern die einzigartige Möglichkeit, die Auftragsakquise zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu automatisieren und die Entscheider Dank der Digitalisierung ohne Umwege zu erreichen. Die Integration von Produkte-Informationen in Kooperation mit buildup ist für Dominik Mahn, Gründer und CEO von smartconext, ein logischer und konsequenter Schritt. Dabei stellt die Weiterleitung zu hochwertigen Produkte-Daten auf der buildup-Plattform (ch.buildup.group) eine intuitive Customer Journey mit deutlichen Mehrwerten sowohl für Architekten und Planer, als auch für die Bauindustrie selbst dar.

Beide Parteien sind überzeugt, dass der Weg zur Digitalisierung der Baubranche bzw. insbesondere in der Zuliefererindustrie neben hochwertigen Einzellösungen eben auch über gezielte Partnerschaften führt. Das gemeinsame Angebot richtet sich an Hersteller im Schweizer Markt, welche sich basierend auf den Bauprojekte-Daten von smartconext in einem professionellen weiterführenden Dossier bei den Architekten bewerben möchten. (smartconext/mc/hfu)

smartconext

buildup