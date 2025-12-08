Konsumentenstimmung hat sich im November etwas aufgehellt

Bern – Die Stimmung der Schweizer Konsumenten hat sich im November im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat verbessert. Der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung stieg gegenüber Oktober von -36,9 auf -33,8 Punkte, wie das Seco am Montag mitteilte.

Damit erholte sich das Barometer etwas nach einem leichten Rückgang im Oktober. Auch gegenüber demselben Monat im Vorjahr liegt der aktuelle Wert um 3,4 Punkte höher.

Verbessert haben sich auf Jahresfrist laut den Angaben die Teilindizes «Vergangene finanzielle Lage», «Erwartete finanzielle Lage» und «Zeitpunkt für grössere Anschaffungen». Tiefer als vor Jahresfrist notiert der Teilindex «Erwartete Wirtschaftsentwicklung».

Den tiefsten Wert im laufenden Jahr hatte das Stimmungsbarometer im April mit -42,4 Punkten verzeichnet, kurz nachdem Donald Trump die ersten Zollerhöhungen angekündigt hatte. Danach hellte sich die Konsumentenstimmung bis Juli (-32,8) wieder spürbar auf, bevor sie im August erneut auf -39,9 Punkte einbrach; zeitgleich mit dem Zollhammer des US-Präsidenten gegen die Schweiz von 39 Prozent.

Mitte November hatten die Schweiz und die USA dann eine Absichtserklärung unterzeichnet, wonach für Schweizer Exporte künftig ein Zusatzzoll von 15 statt 39 Prozent gelten soll.

Der Index der Konsumentenstimmung wird monatlich veröffentlicht auf Basis einer Umfrage des Seco. Die Daten werden seit 1972 erhoben. Im Unterschied zu vielen gängigen Konjunkturindikatoren bezieht sich die Konsumentenstimmung auf die privaten Haushalte. (awp/mc/ps)