Schweizer Konsumtätigkeit nimmt im März Fahrt auf

Bern – Die Konsumtätigkeit in der Schweiz hat im März wieder Fahrt aufgenommen. Das kommt angesichts des Iran-Krieges etwas überraschend.

Konkret lagen die Schweizer Konsumausgaben im März gemäss dem am Dienstag veröffentlichten Postfinance-Konsumindikator 1,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Zum Jahresstart hatten sich die Konsumentinnen und Konsumenten noch zurückgehalten.

Getragen worden sei der Anstieg insbesondere von alltäglichen Haushaltsausgaben sowie Konsumtätigkeiten im Freizeitbereich. Besonders auffällig sei der Anstieg bei Ausgaben für Haustierprodukte sowie Wissensartikel wie Bücher, Zeitungen oder Lernmaterialien. Aber auch für Computer- und Elektronikartikel und für Besuche in Restaurants stiegen die Ausgaben an.

Erstaunlich robust hätten sich zudem die Reiseausgaben präsentiert, und auch im Bereich «Beauty & Wellness» zeige sich die Schweizer Bevölkerung bemerkenswert konstant, so Postfinance.

Das überrasche, denn der Krieg im Iran habe die Energiepreise weltweit ansteigen lassen und das Konsumklima eingetrübt. Davon seien besonders einkommensschwache Haushalte betroffen. (awp/mc/ps)