Schweizer Konsumstimmung im Februar kaum über Vorjahr

Bern – Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz haben sich im Februar bei Ausgaben erneut zurückgehalten. Und auch neue Wachstumsimpulse sind laut dem Konsumindikator der Postfinance derzeit nicht in Sicht.

Konkret lagen die Schweizer Konsumausgaben im Februar gemäss dem am Montag veröffentlichten Postfinance-Konsumindikator 0,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Januar wurden ähnliche Werte erreicht.

Es fehle somit weiterhin an neuen Wachstumsimpulsen, da sowohl die wirtschaftliche Lage als auch die Konsumentenstimmung als kritisch eingeschätzt werde. Dies sorge etwa für Ängste in der Bevölkerung bezüglich der Sicherheit von Arbeitsplätzen.

Dadurch werde das bisherige Konsumniveau zwar nicht eingeschränkt, hinsichtlich zusätzlicher Anschaffungen und Ausgaben würden die Haushalte in solchen Phasen üblicherweise vorsichtiger und zurückhaltender agieren, heisst es. (awp/mc/ps)