Schweizer Konsum wächst vor dem Weihnachtsgeschäft wieder stärker

Bern – Die Schweizerinnen und Schweizer haben im Oktober wieder stärker zu ihrem Portemonnaie gegriffen. Die Konsumausgaben wuchsen gegenüber dem Vorjahr deutlicher als in den Vormonaten.

Gemäss dem jüngsten Postfinance-Konsumindikator lagen die Ausgaben im Oktober um 1,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im September hatte das Plus 0,9 Prozent betragen, im August 0,8 Prozent.

Die Haushalte geben damit trotz gedrückter Stimmung mehr Geld aus. Hohe Energie- und Treibstoffpreise halten die Konsumstimmung laut Postfinance weiter auf einem Mehrjahrestief.

Höhe Ausgaben für Hund & Katz

Bei den alltäglichen Haushaltsausgaben zeigte sich im Oktober ein leichter Anstieg. Spürbar mehr gab die Bevölkerung in Warenhäusern aus. Auch die Ausgaben für Heimtierbedarf legten deutlich zu.

Nach einem leichten Rückgang im September floss zudem wieder mehr Geld in die Freizeit. Das betraf sowohl Sportartikel und -aktivitäten als auch andere Hobbys. Im Bereich Schönheit und Wellness blieben die Gesamtausgaben hingegen seit Juli nahezu unverändert. Höheren Ausgaben für Kosmetikprodukte und -behandlungen standen unter anderem tiefere Ausgaben für Kleidung gegenüber.

Weiter rückläufig waren die Reiseausgaben. Seit dem Höhepunkt im Juli nimmt die Reisetätigkeit laut Mitteilung stetig ab. Im Oktober gingen insbesondere die Hotelbuchungen spürbar zurück. Auch für Mietwagen wurde weniger ausgegeben.

Die Bank erhebt den monatlichen Konsumindikator anhand anonymisierter Transaktionsdaten ihrer rund 2,4 Millionen Kunden. (awp/mc/pg)