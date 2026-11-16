Schweizer Wirtschaft wächst im dritten Quartal leicht

Bern – Die Schweizer Wirtschaft hat im dritten Quartal 2026 zwar nicht an das starke Vorquartal anknüpfen können, ist aber erneut leicht gewachsen. Treiber war der Industriesektor.

Im dritten Quartal wuchs das Bruttoinlandprodukt (BIP) in der Schweiz auf bereinigter Basis zum Vorquartal real um 0,2 Prozent, wie die am Montag publizierte Erstschätzung des Staatssekretariates für Wirtschaft (Seco) zeigt. Der Industriesektor legte laut den Angaben erneut zu. Der Dienstleistungssektor habe hingegen insgesamt stagniert.

Damit hat die Schweizer Wirtschaft deutlich an Schwung verloren: Im zweiten Quartal hatte die hiesige Wirtschaft mit +1,5 Prozent fulminant zugelegt, im Startquartal hatte ein BIP-Anstieg von 0,5 Prozent resultiert.

Besser als erwartet

Wegen des starken Wachstums im Vorquartal hatten diverse Ökonomen im Vorfeld mit einem leichten BIP-Rückgang im dritten Quartal gerechnet, und im Durchschnitt war in einer Umfrage der Nachrichtenagentur AWP eine Stagnation vorhergesagt worden. Der ausgewiesene Wert ist somit etwas besser als erwartet.

Die Daten zum dritten Quartal basieren auf einer Schnellschätzung des Seco nach 45 Tagen. Noch unvollständig verfügbare Grunddaten werden dabei mit prognostizierten Werten ergänzt. Die später verfügbaren vollständigen und aktualisierten Daten könnten das Ergebnis entsprechend noch etwas verändern. Die detaillierte erste Schätzung wird dann am 30. November publiziert. (awp/mc/ps)