Konsumentenstimmung in der Schweiz bleibt gedämpft

Bern – Die Stimmung der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten bleibt im neu angelaufenen Jahr gedämpft. Der vom Seco vierteljährlich erhobene Index der Konsumentenstimmung hat sich vom Tief des vergangenen Herbsts zwar erholt, er liegt aber immer noch auf einem tiefen Niveau. Neu liefert das Seco monatlich Daten dazu.

Im ersten Quartal 2024 beziehungsweise im Januar kam der Konsumentenstimmungsindex auf -41 Punkten zu liegen, dies nachdem der Wert im Oktober auf -53 Zähler abgerutscht war, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Im Januar 2023 lag der Index bei -35 Punkten.

Laut den einzelnen Teilindizes haben sich in den letzten drei Monaten die Erwartungen zur zukünftigen Wirtschaftsentwicklung aufgehellt. Dieser Teilindex steht derzeit bei -28 Punkten nach -52 Zähler im Oktober.

Auch rückblickend sei die Entwicklung der Wirtschaft positiver beurteilt worden als zuletzt, so das Seco weiter. Nach aktueller Einschätzung der befragten Konsumenten dürfte der konjunkturelle Tiefpunkt somit nun überschritten worden sein. Passend dazu habe sich die Einschätzung des Arbeitsmarkts nicht weiter eingetrübt.

Inflationssorgen nehmen ab

Darüber hinaus erwarten die Konsumenten laut der Umfrage in den kommenden Monate eine gewisse Entspannung ihrer persönlichen finanziellen Lage (-40 Punkte; Oktober: -52 Punkte). Und sie blicken zuversichtlicher auf die kurzfristige Preisentwicklung, wobei der Teilindex zur erwarteten Preisentwicklung in den kommenden zwölf Monaten seit Oktober deutlich zurückgegangen ist.

Demgegenüber habe sich die Einschätzung der Befragten bezüglich ihrer vergangenen finanziellen Lage (-59 Punkte) und der Preisentwicklung in den vergangenen Monaten wenig verändert, schrieb das Seco weiter. Betreffend ihre Neigung zu grösseren Anschaffungen (-38 Punkte) äusserten sich die Befragten weiterhin zurückhaltend.

Die Basis zum Konsumentenstimmungsindex waren bisher Befragungen, die in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober hauptsächlich telefonisch durchgeführt wurden. Von nun an will das Seco den Index jeden Monat statt wie bisher einmal im Quartal veröffentlichen. Die Umfrage werde dabei neu ausschliesslich über das Internet und kontinuierlich durchgeführt, anstatt wie bisher in den ersten drei Wochen eines Quartals. (awp/mc/ps)