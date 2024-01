Kühne Holding erhält neuen CEO

Schindellegi – Die Kühne Holding, die sämtliche wirtschaftlichen Interessen des Multimilliardärs Klaus-Michael Kühne bündelt, organisiert sich personell neu. Der bisherige Executive Chairman Karl Gernandt gibt per 1. April einen Teil seiner Verantwortung an einen neuen Chief Executive Officer ab. Diesen Posten übernimmt Dominik de Daniel, wie die Gesellschaft am Montag bekanntgab.

In dieser Rolle übernimmt de Daniel die operative Führung der Holding. Zuvor war er laut Mitteilung über 20 Jahre lang in verschiedenen börsenkotierten Unternehmen als Finanzchef tätig gewesen, zuletzt beim Warenprüfkonzern SGS. Gernandt bleibt den Angaben zufolge weiterhin Verwaltungspräsident der Holding und ist damit nach wie vor für die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung der Gesellschaft verantwortlich.

GL-Mitglied Doreen Nowotne verlässt Kühne Holding

Zudem gab die Kühne Holding bekannt, dass das Geschäftsleitungsmitglied Doreen Nowotne die Gesellschaft per Ende Februar auf eigenen Wunsch verlässt. Ihre Aufgaben übernehmen Dominik de Daniel und der langjährige Geschäftsführer Tobias Kunz.

Die Kühne Holding hält die Mehrheit am Logistikkonzern Kühne+Nagel und ist ausserdem grösster Einzelaktionär der Reederei Hapag-Lloyd AG, der Fluggesellschaft Lufthansa und des Chemielogistikers Brenntag. Ausserdem hält sie ein weltweites Portfolio an Büro- und Wohnimmobilien sowie eine grosse Wald- und Aufforstungsfläche in Neuseeland. Ausserdem ist sie in Spitzenhotels in Deutschland und auf Mallorca engagiert. Die dritte Säule der Holding ist die Verwaltung des Wertschriftenvermögens von Klaus-Michael Kühne, der in der Schweiz lebt. (awp/mc/pg)