Kühne+Nagel und Salvador Caetano spannen in Spanien zusammen

Schindellegi SZ / Vila Nova de Gaia – Kühne+Nagel hat mit dem portugiesischen Autohändler Salvador Caetano eine Kooperation vereinbart. Der Schwyzer Logistikdienstleister unterstützt das Unternehmen bei Lagerung und Lieferung von Ersatzteilen in Spanien.

Kühne+Nagel hat laut einer Mitteilung mit dem portugiesischen Autozulieferer Salvador Caetano eine Kooperation vereinbart. Gemeinsam übernehmen die Unternehmen die Verantwortung für die Lagerung und Lieferung von Autoersatzteilen in Spanien. Dieser After-Sale-Service wird von einem Logistikzentrum in Mejorada del Campo bei Madrid gesteuert und bedient ein Netz von 37 Reparaturzentren in Spanien. Mit der Einrichtung der neuen Dienstleistungen will Salvador Caetano seinen Markt auf der iberischen Halbinsel ausdehnen. Als besonderen Dienst heben die Unternehmen die Lieferoption „am nächsten Tag vor 10 Uhr“ hervor, so die Mitteilung. Um den Nachhaltigkeitskriterien von Salvador Caetano gerecht zu werden, werden alle Lieferungen in rezyklierten Materialien verpackt und versandt.

„Einer unserer Grundpfeiler ist ein effizienter Kundendienst, der lange Lieferzeiten dank der Verfügbarkeit von Teilen in der Nähe aller unserer Reparaturzentren vermeidet“, wird Ignacio Román, Geschäftsführer von Salvador Caetano Auto, in der Mitteilung zitiert. „Diese Vereinbarung mit Kühne+Nagel konkretisiert unsere Strategie, die darauf abzielt, mit den besten Partnern zusammenzuarbeiten, um den besten Service zu bieten.“ Alvaro Nebreda, Leiter Kontraktlogistik von Kühne+Nagel Spanien, zeigt sich überzeugt, dass die umfassende Erfahrung in der Ersatzteillogistik dabei hilft, den Kunden von Salvador Caetano den besten Service zu bieten. (Amt für Wirschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)