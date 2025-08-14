Kuros erzielt im ersten Semester erstmals operativen Gewinn

Schlieren – Das Biotechunternehmen Kuros hat den Umsatz im ersten Semester erneut deutlich erhöht und erstmals einen operativen Gewinn erzielt. Getragen wurde die Entwicklung erneut durch das Knochenersatzprodukt MagnetOs.

In den ersten sechs Monaten setzte Kuros 63,5 Millionen US-Dollar um und damit 78 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Kuros hatte im März angekündigt, die Berichterstattung auf US-Dollar umzustellen.

Die Einnahmen waren mit 62,7 Millionen (+77%) fast ausschliesslich auf die Verkäufe des Schlüsselpräparats MagnetOs zurückzuführen.

Mit dem Umsatzwachstum im ersten Semester ist Kuros auf gutem Weg, das eigene Ziel, 2025 ein Umsatzplus von mindestens 60 Prozent, zu erreichen.

Den EBITDA beziffert Kuros auf 5,1 Millionen nach 0,8 Millionen. Der bereinigte EBITDA ohne die wiederkehrenden und einmaligen aktienbasierten Vergütungen und die entsprechenden Sozialabgaben belief sich auf insgesamt 7,8 Millionen US-Dollar, womit die entsprechende Marge bei 12,3 Prozent zu liegen kam.

Während der EBITDA bereits im vergangenen Jahr positiv geworden ist, ist der operative Gewinn von 3,5 Millionen nach -0,2 Millionen im Vorjahreszeitraum eine Premiere. Unter dem Strich blieb Kuros mit einem Verlust von 2 Millionen US-Dollat (VJ -0,2 Mio) allerdings in den roten Zahlen.

Die liquiden Mittel lagen bei 18,4 Millionen nach 19,5 Millionen zum Ende des ersten Quartals. Der Rückgang sei vor allem den Investitionen in das weitere Wachstum zuzuschreiben.

Derweil geht Kuros laut Mitteilung nicht davon aus, durch die US-Zölle wesentlich betroffen zu sein.

Mit Blick nach vorne dürfte das Hauptprodukt MagnetOs sein starkes Wachstum in den Segmenten Wirbelsäule und Extremitäten fortsetzen, weitere Marktanteile in den USA, Europa und dem Rest der Welt gewinnen und in weiteren Ländern eingeführt werden.

Kuros verfüge weiterhin über ausreichende Finanzmittel, um seinen geplanten organischen Wachstumskurs zu unterstützen. Auf der Grundlage der soliden Leistung im ersten Halbjahr erwartet Kuros bis 2027 einen Umsatz von 220 bis 250 Millionen US-Dollar. (awp/mc/ps)

Kuros