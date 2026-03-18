Venture Leaders Biotech 2026: 10 innovative Biotech-Startups für die Boston-Roadshow ausgewählt

Zürich – Zehn Startups sind für das Venture Leaders Biotech 2026 Programm ausgewählt worden, das sie vom 31. Mai bis zum 5. Juni im Rahmen der Schweizer Startup-Nationalmannschaft nach Boston führt. Während der Roadshow werden die Unternehmerinnen und Unternehmer internationale Investoren und Branchenführer treffen und wertvolle Expertise für die internationale Skalierung ihrer Unternehmen gewinnen. Venture Leaders Biotech wird von Venturelab organisiert und von EPFL, ETH Zürich, Universität Basel, Hansjörg Wyss, Kellerhals Carrard und VISCHER unterstützt.

Seit 2006 wählt Venturelab die Schweizer Startup-Nationalmannschaft aus. Im Rahmen der Venture Leaders Roadshows vernetzen sich Unternehmerinnen und Unternehmer mit führenden Experten, Investoren und potenziellen Kunden in globalen Technologiezentren wie dem Silicon Valley, Boston, Asien, Barcelona, London und München.

Nach Prüfung von über 70 Bewerbungen wählte eine Jury aus Experten und Investoren zehn Startups für die Venture Leaders Biotech 2026 Roadshow in Boston aus. Das Programm bietet ihnen die Möglichkeit, die Expansion in die USA zu beschleunigen, Kontakte zu Branchenführern zu knüpfen und durch Investor-Pitch-Sessions sowie gezielte Workshops wertvolle Einblicke zu gewinnen.

Die zehn ausgewählten Startups decken ein breites Spektrum an Bereichen ab, darunter KI-gestützte Wirkstoffentwicklung, Impfstoffe, Peptidtherapien, Bioreaktoren, CAR-T-Therapien, In-vivo-Geneditierung, Enzym-Delivery, RNA-basierte Therapien, Proteomik und Organoid-Automatisierung.

„Die Vorbereitung auf diese Roadshow im – 21. Jahr in Folge – ist ein starkes Zeichen für die Innovationskraft der neuen Startups“, sagt Jordi Montserrat, Managing Partner bei Venturelab. „Ich freue mich darauf, Teil dieser neuen Ausgabe zu sein und das Team bei der Fundraising-Phase und der internationalen Expansion zu unterstützen.“

Die zehn Startups treten in die Fussstapfen erfolgreicher Alumni wie Araris Biotech (kürzlich für 1,1 Milliarden USD übernommen), Covagen (übernommen von Johnson & Johnson), Versantis (übernommen von Genfit), AMAL Therapeutics (übernommen von Boehringer Ingelheim), NBE-Therapeutics (übernommen von Boehringer Ingelheim), Alentis (Finanzierungsrunde über 105 Millionen USD im Jahr 2023), und BioVersys (kürzlicher Börsengang an der SIX Swiss Exchange).

Das Programm startet mit einem Pitch-Auftritt an den Swiss Biotech Days in Basel am 4. Mai 2026 (17:45–18:30 Uhr, Raum Singapore). Verfolgen Sie die Venture Leaders Biotech Roadshow auf Social Media mit dem Hashtag #VLeadersBiotech oder unter www.venture-leaders.ch/venture-leaders-biotech vom 31. Mai bis 5. Juni 2026. Venture Leaders Biotech wird von Venturelab organisiert und von EPFL, ETH Zurich, Universität Basel, Hansjörg Wyss, Kellerhals Carrard und VISCHER unterstützt.

Das sind die Venture Leaders Biotech 2026:

Baio Labs │ Waadt │ baiolabs.com

Baio Labs nutzt generative KI zur schnellen Entwicklung neuer kleiner Moleküle für spezifische therapeutische Ziele und ersetzt damit langsame und kostspielige Screening-Verfahren.

Baxiva │ Zürich │ baxiva.com

Baxiva entwickelt glycokonjugierte Impfstoffe gegen schwere bakterielle Infektionen, beginnend mit ExPEC, basierend auf einer skalierbaren Nanopartikel-Technologie.

Biodelphis Therapeutics │ Waadt │ biodelphis.com

Biodelphis entwickelt peptidbasierte Wirkstoffe, die krankheitsverursachende Proteasen selektiv hemmen und gezielt bestimmte Zellen adressieren, ohne toxische Nebenwirkungen.

Bioscibex │ Wallis │ bioscibex.com

Bioscibex entwickelt Einweg-Bioreaktoren, die die Antikörperproduktion vereinfachen, indem mehrere Zellkulturschritte in einem sicheren und effizienten Prozess kombiniert werden.

GlioCART │ Basel │ gliocart.ch

GlioCART entwickelt CAR-T-Therapien gegen Glioblastome, die Tumore direkt angreifen und gleichzeitig Immunzellen zur Verstärkung der Antitumorreaktion umprogrammieren.

Immitra Bio │ Genf │ immitrabio.com

Immitra Bio entwickelt eine In-vivo-Geneditierungsplattform für schnelle, standardisierte Therapien ohne Chemotherapie oder aufwendige Ex-vivo-Prozesse.

NanoZymeX │ Basel │ nanozymex.com

NanoZymeX ermöglicht den gezielten Transport therapeutischer Enzyme in Zellen mithilfe von Lipid-Nanopartikeln und verbessert so Wirksamkeit und Verträglichkeit.

Translation-X │ Basel │ trx-therapeutics.com

Translation-X entwickelt gehirngängige Inhibitoren zur Korrektur von Fehlregulationen der RNA-Translation bei bestimmten Autismusformen.

UNOMR │ Zürich │ unomr.com

UNOMR bietet Einzelmolekül-Proteinanalyse mittels Nanoporen-Sensoren zur Untersuchung von Proteinmodifikationen für medizinische Anwendungen.

Visienco │ Luzern │ visienco.ch

Visienco automatisiert die Sortierung und Analyse von Organoiden mithilfe von KI und verbessert dadurch Durchsatz, Reproduzierbarkeit und Skalierbarkeit.

(Venturelab/mc/hfu)