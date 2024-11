Landis+Gyr ernennt Peter Mainz zum neuen CEO

Zürich – Der Verwaltungsrat der Landis+Gyr Gruppe hat Peter Mainz per sofort zum neuen CEO ernannt. Wie das Unternehmen am Donnerstag in einer Medienmitteilung schrieb, löst Mainz den bisherigen CEO Werner Lieberherr ab, der im Frühjahr 2025 das ordentliche Rentenalter erreichen wird.

Mainz ist seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats von Landis+Gyr und war zuvor langjähriger Verwaltungsratspräsident und CEO von Sensus, einem Unternehmen im Bereich Smart Metering in den USA. In seiner neuen Funktion wird Mainz dem Verwaltungsrat von Landis+Gyr bis auf weiteres als Delegierter angehören.

Um Interessenkonflikte zu vermeiden, tritt Mainz aber als Vorsitzender des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates und als Mitglied des Audit, Finance & Risk Committee zurück. Der Verwaltungsrat betont, dass diese Ernennung die Kontinuität und Kohärenz mit den angekündigten finanziellen und strategischen Entwicklungen in der Führung von Landis+Gyr sicherstellt. (awp/mc/ps)

Landis+Gyr