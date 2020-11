Lichtblicke: BAG-Chefin Anne Lévy im Blick-Interview: «Es sieht nach einer Trendwende aus»

Es geht darum, auch in der Kommunikation zur Coronakrise eine Balance zu finden zwischen dauernder Alarmierung und Schönfärberei. Da viele Medien Skandale, Randale und Drama höher gewichten als Fakten in einem komplexen Gesamtkontext, versuchen wir hier, zwischendurch ein wenig Gegengewicht zu schaffen. Geniessen Sie den Sonntag, halten Sie Abstand, wenden Sie die Hygienemassnahmen an und vermeiden Sie Ansammlungen von grossen Menschenmengen. Und erfreuen Sie sich an den Lichtblicken.