Lidl Schweiz erhält erstmals einen Schweizer als Chef

Weinfelden – Der deutsche Detailhändler Lidl besetzt in der Schweiz die Spitze neu. CEO Nicholas Pennanen gibt die Leitung ab und übernimmt eine internationale Funktion innerhalb des Konzerns, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Erstmals übernimmt ein Schweizer die Leitung für das hiesige Geschäft.

Pennanen, der Lidl Schweiz seit knapp drei Jahren führt, wechselt im Spätsommer 2026 als Bereichsvorstand zur Lidl Stiftung. Der Deutsch-Finne wird dort mehrere Länder verantworten.

Neuer CEO wird Michael Kunz, derzeit Chef von Lidl Österreich. Der 41-jährige Schweizer kehrt damit in sein Heimatland zurück und übernimmt die Funktion im Herbst 2026.

Kunz begann seine Karriere bei Lidl Schweiz als Regionalleiter. Er stieg intern über mehrere Stationen bis an die Spitze der österreichischen Landesgesellschaft auf.

Expansion angekündigt

Unter Pennanens Führung hatte das Unternehmen laut eigenen Angaben seine Marktanteile ausgebaut, die Expansion vorangetrieben und mit Initiativen wie der Eigenmarke «Qualité Suisse» die lokale Positionierung gestärkt. Zuletzt wuchs Lidl Schweiz gemäss Angaben des Geschäftsführers beim Umsatz prozentual zweistellig.

Der Discounter eröffnete 2009 die ersten Filialen in der Schweiz. Mittlerweile zählt er rund 5000 Angestellte und betreibt 190 Filialen im ganzen Land. Pennanen hatte im letzten Herbst angekündigt, Lidl wolle in der Schweiz bis in zehn Jahren 300 neue Filialen eröffnen und 2000 neue Stellen schaffen.

Kunz übernimmt die Geschäftsführung in einem hart umkämpften Schweizer Detailhandelsmarkt. In diesem gewannen Discounter wie Lidl und Aldi neben den Platzhirschen Coop und Migros zuletzt allerdings an Bedeutung. (awp/mc/ps)

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