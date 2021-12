Lukas Meermann neu bei Voxia communication

Zürich – Voxia communication verstärkt sein Team mit Lukas Meermann in Zürich. Der Kommunikationsspezialist verfügt über umfangreiche Kenntnisse aus diversen Funktionen und Branchen. Mit dieser Anstellung setzt die Agentur ihren Wachstumskurs fort und sichert ihre Entwicklung auf dem deutschschweizerischen Markt.

In seiner über 15-jährigen beruflichen Laufbahn hat Lukas Meermann in verschiedenen Grossunternehmen vielfältige Kompetenzen erworben. Er war bei Siemens, Zurich Insurance, Swiss Re und EY tätig – als Kommunikationsexperte, Marketing Program Manager, Senior Mediensprecher, Leiter Media Relations sowie Head Thought Leadership. Zudem bringt er einen journalistischen und redaktionellen Hintergrund mit.

«Die Erfolge dieses Jahres, in dem wir zu den besten PR-Agenturen im Ranking von «Schweizer Journalist:in» gewählt wurden und zum dritten Mal in Folge den Preis «Le Meilleur des PR» gewinnen konnten, haben gezeigt, dass die Arbeit

der Voxia-Teams anerkannt und geschätzt ist. Der Zustoss von Lukas Meermann ermöglicht es, unseren Partnern weiterhin den besten Service zu bieten, unsere Beziehungen zu den Medienarbeitenden zu stärken und unsere Geschäftsentwicklung in Zürich fortzusetzen», sagt Laurent Ashenden, Gründungspartner und CEO von Voxia communication.

Der Ruf ist in allem und alles ist im Ruf

Voxia communication ist eine Beratungsagentur für Kommunikation und Public Relations, die sich der Schaffung, dem Schutz und der Förderung von nachhaltigen Reputationen widmet. Ihr Tätigkeitsbereich – Strategie, Medienbeziehungen, Projektmanagement, 360°-Kampagnen, Verlagswesen, Events, Digital, Litigation PR, interne Kommunikation, Unternehmenskultur usw. – ermöglicht es, ihre Kunden umfassend in ihren Bedürfnissen nach Differenzierung, Respektabilität, Wirkung, Sichtbarkeit und Engagement zu beraten und zu begleiten. Mit 20 Mitarbeitenden, Sitz in Genf und Büros in Zürich und Lugano wird Voxia von ihren Gründern und Eigentümern geleitet. Sie ist Mitglied der Leading Swiss Agencies. (Voxia/mc)

Voxia communication