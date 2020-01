Manor hat offenbar zahlreiche Kadermitarbeiter freigestellt

Zürich – Die Warenhauskette Manor hat gemäss einem Pressebericht eine grössere Anzahl Kadermitarbeiter entlassen. Per sofort seien zahlreiche Kadermitarbeiter freigestellt worden, heisst es am Freitag in einem Artikel des Nachrichtenportals „Nau.ch“.

Bei den Betroffenen handle es sich meist um Filialleiter, welche teilweise schon sehr lange für das Unternehmen tätig seien und durch jüngere Mitarbeiter ersetzt werden sollen. Das Portal bezieht sich dabei auf Aussagen von Insidern. Gemäss diesen ist es schweizweit bis zu 40 Kündigungen gekommen.

Vorerst kein Kommentar

Ein Manor-Sprecher wollte die Sachlage gegenüber der Nachrichtenagentur AWP nicht kommentieren. Er kündigte aber für den Nachmittag eine Mitteilung des zur Maus Frères Gruppe gehörenden Unternehmens an.

Ende vergangenen September hatte Manor die Schliessung des traditionellen Standorts an der Zürcher Bahnhofstrasse per Ende Januar 2019 angekündigt. Damit wurde ein Schlussstrich unter jahrelange Rechtshändel mit der Vermieterin Swiss Life gezogen. Von dieser Schliessung betroffen sind 290 Mitarbeitende von Manor sowie rund 190 Angestellte eingemieteter Firmen. (awp/mc/pg)

Manor