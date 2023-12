Zahnrad-Hersteller GROB AG neu unter dem Dach der F.G. Pfister Stiftung

Suhr (AG) / Nebikon (LU) – Die GROB AG Nebikon ist ein führender Schweizer Hersteller von Zahnrädern und beliefert Kunden weltweit in den Sektoren Maschinen- und Fahrzeugbau, Anlagen- und Apparatebau mit qualitativ hochstehenden Präzisionsprodukten. Das 1947 gegründete Familienunternehmen zeichnet sich aus durch hohe Innovationskraft sowie einen Fokus auf umweltbewusste Produktion. Die GROB AG Nebikon beschäftigt heute 60 Mitarbeitende.

Fritz Grob, Verwaltungsratspräsident, hat sich seit einigen Jahren aktiv mit einer trag- und zukunftsfähigen Nachfolgelösung beschäftigt. «Durch die Partnerschaft mit der F.G. Pfister Stiftung sichern wir langfristig die Unabhängigkeit des Unternehmens. Im kommenden Jahr begehe ich meinen 65. Geburtstag. Ich sehe es als meine unternehmerische Verantwortung, rechtzeitig Massnahmen zu ergreifen, um Sorge zu tragen für die Zukunft des Betriebes in Nebikon und den Erhalt der 60 Arbeitsplätze. Die Tatsache, dass wir in der glücklichen Lage waren, nach einem Partner zu suchen, der genau zu uns passt, und diesen in der F.G. Pfister Stiftung gefunden haben, erfüllt mich mit Dankbarkeit. Wir teilen gemeinsame unternehmerische, ökologische und gesellschaftliche Werte, was diese Partnerschaft umso bedeutungsvoller macht», so Fritz Grob, der weiter als Verwaltungsratspräsident der GROB AG Nebikon tätig sein wird.

«Die GROB AG Nebikon nimmt eine Vorreiterrolle in der Produktion und Vermarktung hochwertiger, langlebiger Zahnräder ein und zählt zu den führenden Betrieben der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) in der Schweiz. Das Unternehmen ist auf Erfolgskurs und agiert verantwortungsbewusst und fair im Umgang mit der Umwelt und den Mitarbeitenden. Diese Leitprinzipien harmonieren mit den Werten der F.G. Pfister Stiftung und werden durch die Beteiligung weiter gestärkt. Die MEM bildet ein essentielles Standbein für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Die Beteiligung an der GROB AG Nebikon und die damit einhergehende Sicherung ihres Fortbestandes stärken nicht nur das Unternehmen selbst, sondern leisten auch einen Beitrag zu Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Schweiz. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam die Geschichte der GROB AG Nebikon für die nächsten Generationen fortzuschreiben und damit den Werkplatz Schweiz zu stärken», so Rudolf Obrecht, Verwaltungsratspräsident der F.G. Pfister Holding AG, die als Unternehmen der F.G. Pfister Stiftung die Anteile erwirbt. Für die F.G. Pfister Holding ist es die insgesamt achte Beteiligung innerhalb von drei Jahren. (F.G. Pfister Stiftung/mc/ps)

F.G. Pfister Holding AG

Die F.G. Pfister Holding AG gehört zu 100 % der F.G. Pfister Stiftung. Die generierten Erträge der

F.G. Pfister Holding AG tragen dazu bei, den Stiftungszweck der F.G. Pfister Stiftung zu erfüllen. Dieser bezweckt die Förderung von Innovation und Unternehmertum zum Nutzen der Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft, mit dem Ziel, die Schweiz als Wirtschafts- und Lebensraum und als Werkplatz zu stärken. Die F.G. Pfister Holding AG hat ihren Sitz in Suhr. Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates ist Rudolf Obrecht.

Über die Non-Profit-Organisation Initiative Schweiz unterstützt die F.G. Pfister Stiftung innovative Ideen und Projekte in allen Landesteilen und Sprachregionen der Schweiz. Damit leistet sie einen aktiven Beitrag zur Förderung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz. Zudem verleiht die Initiative Schweiz seit 2021 jährlich den Prix Suisse an eine Persönlichkeit, die in den vergangenen Jahren herausragende Leistungen für die Schweiz erbracht hat. Der dritte Prix Suisse ging dieses Jahr an den Ausnahmesportler Marco Odermatt.

www.pfisterholding.ch www.initiative-schweiz.org

GROB AG Nebikon

Die GROB AG Nebikon produziert hochwertige Verzahnungsteile und Komponenten an ihrem Standort in Nebikon (LU). Mit rund 60 Mitarbeitenden beliefert das Unternehmen Kunden weltweit mit Präzisionsprodukten von höchster Qualität. Die GROB AG Nebikon zeichnet sich nicht nur durch erstklassige Produkte aus, sondern positioniert sich als zuverlässiger Partner mit hoher Innovationskraft und umfassender Expertise auf dem Markt. Kontinuierlich werden neue Ansätze erforscht, um die Produktion und den Einsatz von Materialien noch nachhaltiger zu gestalten.

Das Unternehmen wurde 1947 von Hans Grob-Tschopp, dem Grossvater des heutigen Verwaltungsratspräsidenten Fritz Grob gegründet. Fritz Grob führte das Unternehmen zuerst gemeinsam mit seinem Bruder Philipp ab Mitte der 1990er-Jahre in 3. Generation. Nach dem frühzeitigen Tod seines Bruders 2004, blieb er alleine an der Spitze der Firma. Im Jahr 2019 gab er die Geschäftsleitung an Rafael Fellmann, ehemals Produktionsleiter, ab. Fritz Grob bleibt weiterhin als Verwaltungsratspräsident in den Bereichen Verkauf und Beratung tätig.

www.grobag.ch