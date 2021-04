Marketing Tag 21 findet neu am 19. August 2021 erstmals in Zürich statt

Zürich – Aufgrund der neusten Entwicklungen und Informationen des Bundesrates zur Lage der Pandemie, wonach ab Juli Anlässe bis 1000 Teilnehmer möglich sein sollen und weil die Veranstalter ihre Gäste am Marketing Tag 21 gerne Face 2 Face begrüssen möchten, wird der Marketing Tag 21 verschoben.

Die Strategie mit dem Drei-Phasen-Modell des BR: Schutzphase, Stabilisierungsphase und Normalisierungsphase, lässt auf bessere Zeiten für unsere Eventbranche hoffen. Ziel ist es, wenn immer möglich im Minimum 500 bis 600 TeilnehmerInnen vor Ort begrüssen zu können. Sicher ist, dass der Marketing Tag in jedem Fall am 19. August 21 stattfinden wird. Eine erneute Verschiebung ist keine Option. Erlaubt es die pandemische Lage nach wie vor nicht, Besucher im Kongresshaus Zürich zu begrüssen, wird der MT21 vollumfänglich digital mit allen Speeches, den Breakout-Sessions, der Verleihung des Marketing Excellence Awards etc. durchgeführt.

Inzwischen wird die Digital Sales Power 21 am 19. Mai organisiert: Informationen und Tickets.