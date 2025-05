Markus Schepp ist neuer Head Switzerland & Austria bei in-factory

Tagelswangen – Markus Schepp übernimmt ab sofort die Rolle des Head Switzerland & Austria bei der in-factory GmbH mit Sitz in Tagelswangen im Kanton Zürich. Nach fast 30 Jahren seit der Gründung im Jahr 1996 in der Schweiz und kontinuierlichem Wachstum deckt in-factory heute die komplette Bandbreite der IT-Beratung ab. Die IT-Boutique unterstützt Unternehmen in allen Bereichen der digitalen Transformation, von der Datenanalyse und Prozessberatung über die Systemintegration bis hin zu massgeschneiderten Managed Services für Cloud-, hybride und On-Premise-Infrastrukturen. in-factory ist unter anderem langjähriger Partner von Informatica, Snowflake und Splunk.

Markus Schepp verantwortet das Geschäft bei der in-factory GmbH in der Schweiz und Österreich. Mit über 28 Jahren Erfahrung in der Technologiebranche, die er in verschiedenen Organisationen

und Kulturen gesammelt hat, setzt er sich für Technologieentwicklung als Lösung für viele globale Herausforderungen, Innovation und Nachhaltigkeit ein. Zuvor war er bei Unternehmen wie Qualifyze, Celonis, Splunk, Informatica und Oracle in führenden Positionen tätig. Schepp ist Mitglied von verschiedenen Exekutivkomitees und unterstützt Startups mit GoTo-Marktstrategien und Geschäftsberatung.

Er nutzt seine umfassende Erfahrung sowie sein wirtschaftliches und technisches Verständnis für die vielfältigen Herausforderungen ihrer Kunden.

„Mein Ziel ist es den Kundenwert auf Basis von Daten zu steigern und so Mehrwert für praxisnahe Lösungen zu schaffen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Technologie es Unternehmen ermöglicht, ihre grössten Herausforderungen zu meistern, nachhaltiges Wachstum voranzutreiben und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die unsere Lebens- und Arbeitsweise verbessern“, sagt Schepp.

in-factory unterstützt Unternehmen dabei, Informationen zu konsolidieren, zu strukturieren und zu analysieren

So werden Daten für das individuelle Geschäft nutzbar – unabhängig von Unternehmensgrösse, Branchensegment und zugrundeliegender IT-Infrastruktur. in-factory setzt dabei auf innovative Lösungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Data Governance, Data Management, Master Data Management (MDM) und Cloud Services, um Unternehmen fit für die digitale Zukunft zu machen.

Mit einem hochqualifizierten Team und starken Partnern wie Informatica, Splunk, Snowflake und der eigenen Software data.pulse 360 ​​sorgt in-factory für Transparenz und Übersichtlichkeit der Datennutzung im gesamten Unternehmen. So werden wachsende Datenmengen gezielt in Geschäftsvorteile verwandelt.

«Als Head Switzerland & Austria von in-factory habe ich mir vorgenommen, in-factory weiter auszubauen und die solide Kundenbasis mit unserer Unterstützung auf der Reise zur digitalen Transformation weiter zu vergrössern», führt Schepp weiter aus.

Im Team von in-factory werden Ideen und Themen für die Weiterentwicklung wirkungsvoller Cloud-Transformationsstrategien und erfolgreichen Partnerschaften für Kunden erarbeitet. Mit einem kundenorientiertem Ansatz sowie der Qualität und dem Mehrwert aus jahrelang erfolgreichen Projekten unterstützt in-factory Kunden effizient, sicher und nachhaltig.

Markus Schepp sagt: „Ich bin sehr stolz und freue mich ausserordentlich über meine neue Position als Head Switzerland & Austria. Mein klarer Fokus liegt auf datenbasierten Strategien, Cloud-Transformation und starken Partnerschaften.“

„Nach vielen erfolgreichen Jahren in der Schweiz möchten wir nun den nächsten Schritt gehen und unsere Aktivitäten weiter ausbauen. Deswegen freut es mich sehr, dass wir mit Markus Schepp eine in der Technologiebranche bekannte Persönlichkeit gewinnen konnten, die unseren Wachstumskurs in der Schweiz massgeblich vorantreiben wird», betont Elton Schwerzel, General Manager bei der in-factory GmbH.

Markus Schepp lädt Führungskräfte, Datenverantwortliche und alle, welche die Datenstrategie von morgen aktiv mitgestalten möchten, herzlich zum Data Community Day am 25. Juni 2025 in Zürich ein. Die Veranstaltung mit dem Leitthema «Datenstrategien neu denken» bietet eine exklusive Plattform für den praxisnahen Austausch innerhalb der Data Community. Weitere Informationen zu Veranstaltung sowie die Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung finden Interessierte hier: Zur Anmeldung. (in-factory/mc/ps)

Weitere Informationen: www.in-factory.com