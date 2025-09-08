Maschinenbauer kämpfen nicht erst seit Trump mit schwachem Wachstum

Neuenburg – Die Schweizer Maschinenbaufirmen gelten als ein Hauptopfer der hohen Zölle von US-Präsident Donald Trump. Laut einer neuen Erhebung des Bundesamtes für Statistik (BFS) kommt die Branche aber seit Jahren nicht auf Touren.

Zwischen dem zweiten Quartal 2015 und dem zweiten Quartal 2025 verzeichnete der Wirtschaftszweig ein Umsatzwachstum von lediglich 11,2 Prozent, wie es in einer Mitteilung des BFS vom Montag heisst. Der sekundäre Sektor insgesamt sei im gleichen Zeitraum mit 32,3 Prozent deutlich stärker gewachsen. Diese Differenz von über 20 Prozentpunkten zeige die «strukturellen Herausforderungen» der Branche, schlussfolgern die Statistiker.

Dies hatte auch Folgen auf die Beschäftigung: Während der sekundäre Sektor über die vergangenen zehn Jahre ein Beschäftigungswachstum von 3,3 Prozent verzeichnete, habe der Maschinenbau einen Rückgang von 2,9 Prozent erlitten, so das Communiqué.

Immerhin: Im letzten Jahr war die Entwicklung nicht mehr so eindeutig. Der Maschinenbau konnte den Umsatz um 0,7 Prozent steigern, während der sekundäre Sektor um 1,2 Prozent schrumpfte. Bei der Beschäftigung setzte sich jedoch der negative Trend laut den Angaben fort – mit einem satten Rückgang von 3,5 Prozent im Maschinenbau gegenüber einem moderaten Minus von 0,4 Prozent im gesamten sekundären Sektor. (awp/mc/pg)