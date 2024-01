MassChallenge Schweiz lanciert ihr 2024 Early-Stage Startup Accelerator Programm

Lausanne – MassChallenge Schweiz hat die Einreichung von Bewerbungen für die 9. Ausgabe seines Early-Stage-Startup-Accelerator-Programms sowie für die zweite Ausgabe des Louis Dreyfus Company Climate Resilience Prize eröffnet, mit dem Startups unterstützt werden, die die Klimaresilienz in der Landwirtschaft und in den Wertschöpfungsketten der Lebensmittelindustrie vorantreiben.

Das 2024 Early-Stage Accelerator Programm ist ab sofort bis zum 28. Februar offen für Bewerbungen von Startups, die Lösungen in allen Sektoren anbieten, mit einem Schwerpunkt auf:

Nachhaltige Lebensmittel,

nachhaltige Industrie- und Klimalösungen und

HealthTech.

Durch die Teilnahme am Accelerator erhalten die Startups Kontakt zu mehr als 15 Unternehmenspartnern, darunter Bühler, CSM-Ingredients, dsm-firmenich, Givaudan, Louis Dreyfus Company, Nestlé, Omya, PMI, Puratos, SMC und Südzucker. Die Startups werden zudem von über 400 Experten betreut und konkurrieren um insgesamt eine halbe Million Schweizer Franken (CHF) in Form von Geldpreisen und anderen Sachpreisen, ohne dass sie im Gegenzug eine Kapitalbeteiligung erhalten.

Geldpreis in Höhe von CHF 100’000

In diesem Sinne laufen heute bis zum 28. Februar auch die Bewerbungen für die zweite Ausgabe des Louis Dreyfus Company Climate Resilience Prize, der an das Startup mit dem grössten Klimaauswirkungspotenzial verliehen wird. Dieser bedingungslose Geldpreis in Höhe von CHF 100’000 wird zusätzlich zu den anderen Geldpreisen von MassChallenge Switzerland vergeben. Der Gewinner wird bei der Preisverleihung von MassChallenge Switzerland am 31. Oktober in Lausanne bekannt gegeben.

Michael Gelchie, Chief Executive Officer der Louis Dreyfus Company, sagte: «Wir freuen uns sehr, mit diesem Preis die nächste Generation von Innovatoren zu unterstützen und visionäre Schöpfer von transformativen neuen Ideen zu befähigen, mit bahnbrechenden Produkten, Technologien, Prozessen oder Lösungen, die das Potenzial haben, die Klimaresilienz in Lebensmittel- und landwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten voranzutreiben, einen Wandel in großem Maßstab zu bewirken.»

Ian Roberts, Präsident von MassChallenge Schweiz, fügte hinzu: «2021 hat MassChallenge Schweiz angekündigt, klimafreundliche Startups zu unterstützen. Als Teil dieser Mission freuen wir uns, dass Louis Dreyfus Company den Louis Dreyfus Company Climate Resilience Prize weiterhin sponsert und unterstützt.» (MassChallenge/mc/hfu)