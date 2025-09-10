Mehrheit der Schweizer laut Umfrage für EU-Abkommen

Zürich – Die Schweizer Stimmberechtigten sind laut einer repräsentativen Umfrage positiv zu den verschiedenen EU-Abkommen eingestellt. 61 Prozent befürworten das EU-Schweiz-Paket mit den Bilateralen III, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Forschungsinstituts GFS Bern im Auftrag von Interpharma bei rund 1000 Stimmberechtigten hervorgeht.

Auch die drei neuen Abkommen in den Bereichen Strom, Gesundheit und Lebensmittel stiessen demnach auf positives Echo. Und auch Wählerinnen und Wähler aus dem bürgerlichen Lager sagten Ja zum EU-Vertragspaket. 64 Prozent sahen im bilateralen Weg ausschliesslich oder eher Vorteile, nur 21 Prozent sahen hauptsächlich Nachteile.

«Die Entwicklungen rund um die USA verstärkt offenbar die wohlwollende Beurteilung der bisherigen bilateralen Verträge», sagte Studienautor Urs Bieri gegenüber dem «Blick», der zuerst über die Umfrage berichtete. Die Befragung fand allerdings noch vor Bekanntgabe der US-Zölle von 39 Prozent auf Schweizer Produkte statt. (awp/mc/pg)