Michael Wendt wird Mitglied der Geschäftsleitung bei betterview

Über betterview

betterview wurde 2021 von Rouven Mayer und David Holenstein gegründet. Das Schweizer Startup bietet Augenlaserbehandlungen zu einem fixen Preis an und besticht durch modernste Behandlungsmethoden und höchste Qualitätsstandards in angenehmer Atmosphäre an attraktiven Standorten. Als Investoren sind unter anderem die Serial-Entrepreneurs Ertan Wittwer (Bestsmile, Hair & Skin, Care), Philip Magoulas (Bestsmile, Hair & Skin) und Marcel Kubli (Bestsmile, Hair & Skin, Care) mit an Bord. betterview ist derzeit in Zürich, Basel, Bern, Aarau und Luzern präsent. Weitere Standorte – darunter in der Romandie und im Tessin – sind noch für dieses Jahr geplant. www.betterview.ch