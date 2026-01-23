Mikron steigert Umsatz 2025 leicht – rückläufiger Bestellungseingang

Boudry – Der Werkzeugmaschinen-Hersteller Mikron hat im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz leicht erhöht. Gleichzeitig hat das Unternehmen allerdings deutlich weniger Aufträge eingefahren als noch im Vorjahr.

Der Umsatz stieg im vergangenen Geschäftsjahr um 2,1 Prozent auf 381,4 Millionen Franken, wie Mikron am Freitag mitteilte. Dabei belastete der starke Franken: Währungsbereinigt resultierte ein Wachstum des Nettoumsatzes um 4,1 Prozent.

Automation gewachsen

Das grösste Geschäftssegment Automation konnte dabei ein «solides Wachstum» aufweisen, wie Mikron schreibt: Der Nettoumsatz stieg in dem Bereich um 7,2 Prozent auf 250,1 Millionen Franken. Dem starken Wachstum in Europa stand dabei weiterhin ein Rückgang in Amerika gegenüber, heisst es in der Mitteilung.

Dagegen resultierte im Segment Machining Solutions ein Rückgang der Umsätze um 6,2 Prozent auf 132,0 Millionen Franken. Hier entwickelte sich der Absatz in Europa rückläufig, während in Nordamerika ein Wachstum resultierte.

Rückläufiger Bestellungseingang

Der Bestellungseingang der Gruppe lag mit 332,7 Millionen Franken um 14,4 Prozent unter dem starken Vorjahresniveau. Mikron verweist auf eine anhaltende allgemeine Abschwächung des europäischen Marktes in beiden Geschäftssegmenten mit weiterhin zurückhaltenden Investitionsentscheidungen der Kunden.

Beide Geschäftssegmente verzeichneten deutlich tiefere Bestellungseingänge: Im Segment Automation gingen die Aufträge um 12,4 Prozent auf 232,2 Millionen zurück und im Segment Machining Solutions sanken sie um 18,6 Prozent auf 100,7 Millionen Franken.

Mikron geht damit mit einem Auftragsbestand von 276,1 Millionen Franken ins neue Jahr, was knapp 15 Prozent unter dem Stand des Vorjahres liegt.

Bessere Gewinnmarge

Bei der Profitabilität erwartet Mikron derweil eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr: Die operative Betriebsgewinnmarge soll im Geschäftsjahr 2025 demnach rund 10,4 Prozent betragen gegenüber 8,5 Prozent im Jahr 2024.

Die detaillierten Abschlusszahlen für 2025 wird das Unternehmen am 6. März publizieren. (awp/mc/pg)