Mitarbeiter einstellen leicht gemacht dank quitt Business

Zürich – Mit dem Produkt quitt.ch ist die ServiceHunter AG Schweizer Marktührer für die Anstellung und Abrechnung von Arbeitnehmern im Privathaushalt. Ab sofort nimmt quitt Business Vertrag, Versicherung und Lohnadministration auch Startups ab – die einfache, digitale Alternative zu Treuhänder, Lohnprogramm, Versicherungsberater und Jurist. Erste Firmen nutzen den Service bereits.

Mitarbeiter einstellen, geht neu so: Mobilnummer der einzustellenden Person eintippen, Lohn und Pensum angeben, fertig. quitt Business kümmert sich um den Rest: Einholen von Mitarbeiterinformationen, Aufsetzen des Arbeitsvertrags, Abschliessen der Versicherungen, Anmelden bei der Pensionskasse, der Sozialversicherungsanstalt und dem Steueramt, Berechnen und Auszahlen der Löhne und Spesen, Erstellen von Lohnausweisen, Beantragen von Mutterschaftsentschädigung, Familienzulagen und Erwerbsersatz bei Militärdienst, und so weiter. Keine Briefe, nur ein Ansprechpartner, komplett digital. «quitt Business berät nicht, sondern weiss anhand der Angaben, was der Arbeitgeber braucht und kümmert sich darum. Anmeldung, Berechnung, Deklaration, Bezahlung – korrekt und automatisiert», so David Christen, CMO und Gründer der ServiceHunter AG.

Starke Partner

Gerade Startups würden erkennen, dass die Auswahl einer der 1’500 Pensionskassen nicht zu deren Kernkompetenzen gehört. quitt Business arbeitet mit der Nest Sammelstiftung, der ersten ökologisch-ethischen Pensionskasse der Schweiz. Mit ihrer verantwortungsvollen Anlagestrategie beweist sie, dass Nachhaltigkeit und Rendite keinen Wiederspruch bilden. Versicherungspartner ist die Helsana, eine der führenden Schweizer Krankenversicherungen. Für alle quitt Business Kunden gewährt die Helsana 25% Startup-Rabatt, unter anderem auf die Unfall- und Kollektivtaggeldversicherung.

Kein Buchhalter

quitt Business ist kein Tool für die Buchhaltung. Diese wird vereinfacht, doch es braucht weiterhin eine Buchhaltungssoftware und/oder einen Buchhalter. (quitt/mc/hfu)

quitt.ch