Montana-Aerospace-CEO Kai Arndt tritt per sofort zurück

Reinach AG – Bei Montana Aerospace kommt es zu einem Rücktritt im Top-Management. Konzernchef Kai Arndt hat per sofort sein Amt niedergelegt. Konkrete Gründe werden nicht genannt. Die Entscheidung sei im gegenseitigen Einvernehmen getroffen worden, heisst es lediglich in einer Mitteilung des Herstellers von Flugzeugkomponenten vom Mittwoch. Die Aufgaben des CEO übernehme vorerst das bestehende Managementteam.

«Nach dem erfolgreichen Aufbau und der strategischen Weiterentwicklung von Montana Aerospace wird Herr Arndt von seiner Funktion als CEO in die Rolle eines Beraters wechseln und insbesondere den Präsidenten des Verwaltungsrats beraten», schreibt das Unternehmen in der Mitteilung. In dieser Funktion werde er die weitere Entwicklung der Gruppe unterstützen und «weiterhin in wesentliche strategische Themen eingebunden» sein, insbesondere durch seine Mitwirkung im Investment Committee.

VR-Präsident Michael Tojner bedankt sich in der Mitteilung ausdrücklich «für seinen massgeblichen Beitrag zum Erfolg von Montana Aerospace in den vergangenen viereinhalb Jahren». Arndt war erst per Anfang Jahr zum alleinigen CEO beim Unternehmen ernannt worden.

Davor war er Co-CEO und hatte das Luftfahrtsegment Aerostructures verantwortet. Die Ernennung war damals mit der Neupositionierung als reines Luft- und Raumfahrtunternehmen nach der Veräusserung des E-Mobility-Segments im November 2024 sowie des Energy-Segments im September 2025 begründet worden. (awp/mc/pg)