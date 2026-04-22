CH-Eröffnung: Skepsis bleibt – ABB im Hoch

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt starten die Indizes am Mittwoch mit gemischten Notierungen. Hoffnung bringt die durch US-Präsident Donald Trump verlängerte Waffenruhe. Allerdings bleibt der Konflikt ein «hochkomplexes und zähes geopolitisches Schachspiel mit vielen Unsicherheiten», wie ein Händler meint. Aber immerhin bleibe die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Gespräche und letztendlich ein Friedensabkommen.

Das zieht die US-Futures ins Plus. Eine breite Entspannung zeigt sich aber noch nicht, wie die kaum nachgebenden Ölpreise zeigen. «Unter dem Strich ist zunächst die zweite Verhandlungsrunde gescheitert und die Märkte steuern wie Thelma & Louise auf eine massive globale Energieversorgungslücke zu», kommentierte ein Börsianer. Frische Impulse von Konjunkturdaten sind derweil nicht zu erwarten, nach US-Börsenschluss rückten mit Zahlen von Tesla, IBM oder Texas Instruments einige Tech-Schwergewichte in den Fokus.

SMI von ABB angeführt

Gegen 09.15 Uhr gewinnt der SMI 0,22 Prozent auf 13’162,83 Punkte. Unter den 20 Titeln haben die Gewinner leicht die Oberhand. Der SMIM für die mittelgrossen Werte verliert indes 0,21 Prozent auf 2992,06 Punkte und der breite SPI steht mit 0,17 Prozent auf 18’626,72 Zähler im Plus.

An der SMI-Spitze ziehen ABB (+5,0%) nach Quartalszahlen kräftig an. Der Industriekonzern hat die bereits hohen Erwartungen der Analysten insbesondere beim Auftragseingang übertroffen und die Jahresprognose erhöht.

Indes verlieren Roche (-0,6%) nach Studiendaten zum MS-Prüfmedikament Fenebrutinib. Zwar reduziere der Wirkstoff die Krankheitsschübe, allerdings werfen die Nebenwirkungen weiter Fragen auf. Konkurrent Novartis (+0,1%) halten sich hingegen im Plus. Nestlé (-0,2%) als drittes Schwergewicht reagieren kaum auf Danone-Zahlen.

Kräftig abwärts geht es für Sonova (-4,9%), nachdem die Aktien der australischen Cochlear in Sydney nach gesenkter Prognose um über 40 Prozent eingebrochen sind. Auch andere Gesundheitstitel wie Straumann (-1,6%) oder Alcon (-1,8%) zeigen sich schwach.

In der zweiten Reihe springen Temenos (+3,3%) nach Zahlen vom Vorabend hoch, während Montana Aerospace (-5,4%) nach dem überraschenden CEO-Rücktritt fallen. (awp/mc/pg)

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