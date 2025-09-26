Montana Aerospace verkauft Energiesegment an Grossaktionär

Reinach AG – Das Industrieunternehmen Montana Aerospace hat einen Käufer für sein Energiesegment gefunden. Die ASTA Gruppe wird nun von einer Gesellschaft des Grossaktionärs Michael Tojner übernommen.

Der Verkauf sei der letzte Schritt in der Positionierung von Montana Aerospace als fokussiertes, reines Aerospace-Unternehmen, teilte das Aargauer Unternehmen am Freitag mit. Der Kaufpreis für das Energiesegment (ASTA Group) basiere auf einem Basis-Unternehmenswert von rund 204 Millionen Euro. Darüber hinaus beinhalte die Transaktion eine «substanzielle Earn-Out-Komponente», die an bestimmte Ereignisse respektive Meilensteine geknüpft sei.

Die im Besitz des österreichischen Industriellen Michael Tojner stehende Käuferin sei unter einer Reihe von Interessenten ausgewählt worden. Sie habe den höchsten Kaufpreis sowie Transaktionssicherheit und Geschwindigkeit bei der Umsetzung geboten. Die Unterzeichnung und der Abschluss der Transaktion erfolgten gleichzeitig, heisst es weiter. Tojner hatte zuletzt einen Anteil an Montana Aerospace von knapp 46 Prozent gemeldet.

Wertsteigerung

Neben dem direkten Transaktionswert bringe die Veräusserung der ASTA Gruppe auch indirekte finanzielle Vorteile für Montana Aerospace. So werde das Unternehmen nun die geplanten Investitionen von rund 30 Millionen Euro in die ASTA Group für die Unterstützung von deren Expansionsstrategie nicht mehr tätigen. Zudem ermögliche die Transaktion die Umwandlung von Schulden über rund 66 Millionen Euro in Eigenkapital.

Aus all diesen Effekten sei davon auszugehen, dass der Verkauf der ASTA Gruppe einen «substanziellen Beitrag zur Wertsteigerung von Montana Aerospace» leisten werde und einen zentralen Meilenstein in der strategischen Transformation zu einem fokussierten Aerospace-Unternehmen darstellt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Montana Aerospace arbeitet bereits seit längerem am Ziel, zum «reinen Aerospace-Unternehmen» zu werden. Im November 2024 hatte das Unternehmen die Einheit E-Mobility (Alu Menziken AG) verkauft: Das Aargauer Traditionsunternehmen ging an die chinesische Mengtai Gruppe. (awp/mc/ps)