Napulé gehört zu den «50 Top World Artisan Pizza Chains 2023»

Meilen – Der renommierte Guide «50 Top Pizza» hat die «50 Top World Artisan Pizza Chains 2023» in Neapel gekürt und Napulé, gegründet vom dreifachen Pizza-Weltmeister Raffaele Tromiro, zählt dazu. Dieses Jahr hat das Napulé bereits den von Gambero Rosso verliehenen Titel «Beste Pizzeria des Jahres 2023 ausserhalb von Italien» erhalten und Raffaele Tromiro wurde mit dem «L’Arcimboldo d’Oro 2023» als Botschafter der neapolitanischen Pizza gewürdigt.

«Für mich und das ganze Team von Napulé ist diese Auszeichnung eine besondere Ehre, da die Qualität aller Standorte für die Verleihung entscheidend war. Wir werden weiterhin mit Leidenschaft unseren Gästen in der Schweiz die neapolitanische Pizzatradition näherbringen», erklärt Raffaele Tromiro anlässlich der Preisverleihung.

50 Top Pizza erwähnt in der Laudatio die ausgezeichnete Qualität der Zutaten und lobt ausserdem das Ambiente sowie das freundliche und professionelle Personal von Napulé. Der «50 Top World Artisan Pizza Chains 2023» gilt als wichtigste Rangliste in diesem Bereich und hebt die weltweit besten Pizzerien hervor, darunter solche in Italien, den USA oder aus dem asiatisch-pazifischen Raum. (Napulé/mc/ps)

Über Napulé

Raffaele Tromiros Urgrossvater, Grossvater und Vater waren bereits Pizzaioli. 2015 eröffnete er in Meilen (ZH) den ersten von heute 7 Napulé-Standorten. Anfangs 2023 erhielt das Napulé von Gambero Rosso, dem bekanntesten Wein- und Restaurantführer Italiens, die volle Punktzahl von drei „Spicchi“ und den Preis als beste Pizzeria ausserhalb Italiens. Der gebürtige Neapolitaner Raffaele Tromiro erreichte damit einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere. Bereits über 300 Auszeichnungen und Pokale, darunter dreimal den Titel „Pizza-Weltmeister“, würdigen seine Kunst des Pizzabackens.