Natalie Rickli verzichtet auf eine Bundesratskandidatur

Zürich – Die Zürcher Regierungsrätin Natalie Rickli verzichtet darauf, für den Bundesrat zu kandidieren. Das teilt die SVP des Kantons Zürich mit.

Regierungsrätin Natalie Rickli verzichtet auf eine Kandidatur für die Nachfolge von Bundespräsident Guy Parmelin. In einer Mitteilung der SVP Zürich wird Rickli mit den Worten zitiert: «Eine Zürcher Vertretung im Bundesrat ist gerechtfertigt und wäre wichtig. Aber auch der Kanton Zürich als grösster Kanton braucht eine stabile Regierung in diesen herausfordernden Zeiten. Da nur drei von sieben Regierungsräten bei den Wahlen im April 2027 wieder antreten, will ich meine Verantwortung im Kanton Zürich wahrnehmen und mich weiterhin mit Motivation und Engagement für die Zürcher Bevölkerung einsetzen.»

Die SVP des Kantons Zürich schreibt, sie bedauere Ricklis Entscheid, freue sich aber, dass sie weiterhin Verantwortung für den Kanton Zürich übernehmen und ihre fundierte Erfahrung in der Zürcher Regierung einbringen möchte. (mc/pg)