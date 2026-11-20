Bern – Der Zuger Nationalrat Thomas Aeschi oder der Oberwalliser Nationalrat Michael Graber dürften nächstes Jahr die Nachfolge von Guy Parmelin im Bundesrat antreten. Die SVP-Fraktion hat diese zwei Namen aufs offizielle Ticket gesetzt, wie sie am Freitagabend bekanntgab.

Der Zuger Nationalrat Thomas Aeschi oder der Oberwalliser Nationalrat Michael Graber dürften nächstes Jahr die Nachfolge von Guy Parmelin im Bundesrat antreten. Wie von der Findungskommission und vom Fraktionsvorstand vorgeschlagen, entschied sich die SVP-Bundeshausfraktion damit für ein Bundesratsticket mit zwei Personen. Ebenso wenig überraschend fiel die Wahl auf zwei Männer.

Dass Fraktionschef Aeschi für das Bundesratsrennen aufgestellt wird, war im Vorfeld erwartet worden. Alles andere hätte innerhalb der Partei wohl zu Diskussionen geführt. Der 47-Jährige wird nach der verlorenen Wahl 2015 der Vereinigten Bundesversammlung nun zum zweiten Mal als SVP-Bundesratskandidat präsentiert.

Wie hoch die Wahlchancen des SVP-Hardliners dieses Mal sind, ist schwierig abzuschätzen. Mit Graber steht ihm ein weiterer Hardliner gegenüber. Der 45-jährige Oberwalliser steht ebenfalls für den kompromisslosen Flügel der SVP. Genau das könnte Aeschis Chance sein.

Sicher scheint, dass die lateinische Schweiz einen Sitz in der Landesregierung verlieren wird. Beide offiziellen SVP-Kandidaten sind Deutschschweizer.

Das Parlament wählt am Mittwoch, 9. Dezember, den Nachfolger von Bundesrat Parmelin. Der Wirtschafts-, Bildungs- und Kulturminister hatte Anfang Oktober seinen Rücktritt per Ende Jahr angekündigt. (awp/mc/pg)