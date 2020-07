Nespresso baut Produktionszentrum in Romont weiter aus

Lausanne – Nespresso investiert weitere 160 Mio Franken in den Ausbau seines Produktionszentrums in Romont. Damit will das Unternehmen die weltweit steigende Nachfrage nach seinen Kaffees decken und die internationale Entwicklung in den kommenden Jahren sichern.

Der Baubeginn für die zweite Produktionshalle ist für Juni 2021 vorgesehen. Die Kapazitäten für die Herstellung der Produktreihen Vertuo und Professional werden um zehn neue Produktionslinien erweitert. In den nächsten zehn Jahren werden direkt 300 neue Arbeitsplätze geschaffen, mit einem zusätzlichen positiven Effekt auf Zulieferfirmen sowie die lokale und regionale Wirtschaft. Die ersten neuen Produktionslinien sind voraussichtlich im Juni 2022 voll betriebsbereit.

Nächster Ausbauschritt in Romont

Die 2015 in Betrieb genommene Fabrik in Romont ist das Kompetenzzentrum für die Herstellung von Nespressos Vertuo Kaffees, die heute in 21 Ländern in Nordamerika, Europa und Asien erhältlich sind. Nespresso hat den Produktionsstandort Romont bereits in den letzten zwei Jahren um vier zusätzliche Produktionslinien erweitert und damit 50 neue Arbeitsplätze geschaffen. Zudem hat Nespresso 2018 ein neues Produktentwicklungszentrum sowie einen Kaffee-Campus eingeweiht, um Kaffeeinnovation und Know-how zu fördern.

„Trotz der herausfordernden Zeiten, in denen wir alle leben, bestätigt diese strategische, langfristige Investition den kontinuierlichen Erfolg und die Führungsposition von Nespresso im Segment des portionierten Kaffees, in dem wir bereits seit 1986 Pionierarbeit leisten“, erklärt Guillaume Le Cunff, CEO von Nespresso. „Sie unterstreicht auch unser anhaltendes Bekenntnis zu unseren Schweizer Wurzeln und zur langfristigen wirtschaftlichen Entwicklung der Region und des Landes, mit dem uns Werte wie Qualität, Innovation und Expertise verbinden.“ (mc/pg)

