Nestlé wird Partner der Basketball-Liga NBA

Vevey – Nestlé geht eine mehrjährige internationale Marketingpartnerschaft mit der nordamerikanischen Basketballliga NBA ein. Die Zusammenarbeit erstreckt sich über 21 Märkte auf vier Kontinenten und ist laut dem Nahrungsmittelkonzern die bislang grösste internationale Markenkooperation des Unternehmens.

Im Rahmen der Partnerschaft werden die Nestlé-Kakaogetränkemarken Milo, Nescau und Nesquik ab Anfang 2027 offizielle Partner der NBA. Geplant sind unter anderem gemeinsame Aktivitäten bei Nachwuchsprogrammen der Basketballliga sowie bei ausgewählten NBA-Veranstaltungen.

Laut Nestlé-Chef Philipp Navratil sollen mit der Partnerschaft über die drei Jahre 2,5 Millionen Menschen durch Basketballprogramme zu mehr Bewegung gebracht werden. Die NBA verfüge weltweit über 871 Millionen Fans, hiess es auf dem Linkedin-Profil des Konzernchefs.

Zudem sollen die NBA und ihre Marken bei Verkaufsaktionen von Nestlé zum Einsatz kommen. Vorgesehen sind etwa NBA-Logos auf Verpackungen sowie Gewinnspiele für Eintrittskarten und Fanartikel. Nestlé will sich künftig auf weniger, dafür grössere globale Marketingplattformen konzentrieren, die in verschiedenen Ländern eingesetzt werden können.

Eine der weltweit bekanntesten Sportliegen

Angaben zum finanziellen Umfang der Zusammenarbeit machte Nestlé nicht. Es handle sich jedoch um die grösste Investition der betreffenden Nestlé-Kategorie in eine einzelne Plattformpartnerschaft überhaupt, sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Dies gelte sowohl für das finanzielle Engagement als auch für die globale Reichweite. Erstmals würden zudem die drei Marken Milo, Nescau und Nesquik unter einem gemeinsamen globalen Rahmen zusammengeführt.

Die Partnerschaft startet am 1. Januar 2027 unter anderem in den USA, Kanada, Brasilien, Deutschland, Frankreich und Grossbritannien. Die Philippinen kommen im Oktober 2027 hinzu.

Die NBA ist die wichtigste professionelle Basketballliga Nordamerikas und eine der weltweit bekanntesten Sportligen. In ihr spielen 30 Teams, davon 29 aus den USA und mit den Toronto Raptors eines aus Kanada. Die Liga wurde 1946 gegründet und hat sich mit Stars wie Michael Jordan, LeBron James oder Stephen Curry zu einer global vermarkteten Sportmarke entwickelt. (awp/mc/ps)