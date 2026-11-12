Sonova erhöht nach dynamischem ersten Halbjahr Jahresprognose

Stäfa ZH – Sonova ist in den ersten sechs Monaten 2026/27 (per Ende September) kräftig gewachsen. Für das Gesamtjahr hebt der Hörsystemspezialist die Prognose an.

Wie Sonova am Donnerstag mitteilte, kam der Umsatz bei 1,83 Milliarden Franken zu liegen. Das war ein Plus von 6,7 Prozent. In Lokalwährungen – die auch der eigenen Guidance zugrunde liegen – erzielte Sonova ein Plus von 7,5 Prozent.

Haupttreiber war das Hörgerätegeschäft, das sowohl im Grosshandel als auch im Detailhandel deutlich zulegen konnte. In beiden Bereichen profitierte Sonova von höheren Absatzmengen und höheren durchschnittlichen Verkaufspreise. Insbesondere im Grosshandel setzte Sonova seinen Erfolgskurs fort und gewann nach eigenen Angaben bereits das elfte Quartal in Folge Marktanteile hinzu.

Auch regional betrachtet ist Sonova im ersten Semester gewachsen. Besonders dynamisch entwickelte sich dabei der asiatisch-pazifische Raum mit einem zweistelligen Plus. Auch in Nordamerika und der Region EMEA sowie Lateinamerika steigerte Sonova die Einnahmen.

Mit Blick auf das Portfolio hebt Sonova insbesondere die erfolgreiche Einführung von Phonak Audéo EON hervor, einer neuen Hörgeräteplattform mit integrierter Echtzeit-KI. Der Verkaufsstart habe die Erwartungen bereits übertroffen.

Cochlea-Implantate-Geschäft als Belastungsfaktor

Anders als das Hörgerätegeschäft entwickelte sich der Bereich Cochlea-Implantate rückläufig. Der Umsatz sank um 10,2 Prozent in Lokalwährungen auf 117,4 Millionen Franken. Hauptgründe waren rückläufige Systemverkäufe in China und den USA. In China belastete insbesondere die Preisreform (Volume-Based Procurement, VBP) das Geschäft. Zudem gingen die Verkäufe von Upgrades und Zubehör im Vorfeld der Einführung des neuen Prozessors Integro zurück.

Noch stärker als bei den Einnahmen legte Sonova auf Gewinnseite zu. Zur Erinnerung: Seit diesem Geschäftsjahr richtet Sonova seine Profitabilitätsziele auch neu am Kern-EBIT aus. Dieser lag nach den ersten sechs Monaten bei 384 Millionen Franken und damit in Lokalwährungen um 22,9 Prozent über dem Vorjahreswert. Die dazugehörige Marge beträgt 20,9 Prozent (VJ 18,4%).

Die Erwartungen der von der Nachrichtenagentur AWP befragten Analysten hat Sonova weitestgehend übertroffen.

Angesichts des starken ersten Halbjahres strebt Sonova für 2026/27 nun zu konstanten Wechselkursen ein Umsatzwachstum von 6-8 Prozent an (zuvor 5-8%). Der Kern-EBIT soll um 10-13 Prozent zulegen (zuvor 7-10%). (awp/mc/ps)