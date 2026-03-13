Novavest: Verwaltungsrat ernennt Dieter Kräuchi zum neuen CEO

Zürich – Der Verwaltungsrat der Novavest Real Estate AG hat im Rahmen der strategischen Nachfolgeplanung Dieter Kräuchi zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Dieter Kräuchi, zuletzt Geschäftsführer der Empira Anlagestiftung, ist ein ausgewiesener Immobilienspezialist. Die Übernahme der operativen Leitung der NOVAVEST ist ab Mai 2026 vorgesehen, unter Voraussetzung der vorzeitigen Auflösung seines aktuellen Arbeitsverhältnisses.

Er folgt auf Peter Mettler, der sich aus dem operativen Geschäft der Gesellschaft zurückzieht und seine Funktion als CEO abgibt. Seit der Gründung vor 14 Jahren hat Peter Mettler die Entwicklung der NOVAVEST als Investor der ersten Stunde, Mitglied des Verwaltungsrats und später als CEO massgeblich geprägt und bleibt der Gesellschaft weiterhin als Investor verbunden.

Dieter Kräuchi (Jg. 1967) ist seit 2021 Geschäftsführer der Empira Anlagestiftung der Empira AG. Von 2017 bis 2021 war er für die Baloise Group tätig als Leiter Immobilien Basler Versicherung sowie als CEO Baloise Immobilien Management AG und Leiter Immobilien Baloise Asset Management AG. Von 2010 bis 2017 leitete er als Geschäftsführer die Avobis Asset Management AG und davor war er von 2003 bis 2010 bei Allreal Generalunternehmung AG als Leiter Portfoliomanagement und später Leiter Vermarktung Promotionsobjekte und Spezialaufgaben tätig. Von 2000 bis 2003 war er Director Development Europe, Middle East and Mediterranean bei Raffels International Hotels & Resorts, Zürich und Singapur. Über die Jahre seiner Berufslaufbahn war Dieter Kräuchi zudem in verschiedenen Immobiliengesellschaften als Verwaltungsrat aktiv. (pd/hzi/pg)