Ökonomen senken Wachstumsprognose 2025 nur leicht

Zürich – Konjunkturexpertinnen und -experten schätzen die Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz trotz wachsender Unsicherheit nur unwesentlich schwächer ein. Im Jahr 2026 wird derweil mit einer Beschleunigung des BIP-Wachstums gerechnet. Die Inflationserwartungen bewegen sich weiterhin auf einem tiefen Niveau.

Die im Rahmen des sogenannten KOF Consensus Forecast befragten Ökonomen rechnen für 2025 im Durchschnitt mit einem Wachstum des realen Bruttoinlandprodukts (BIP) sportbereinigt von 1,4 Prozent und von 1,6 Prozent im Jahr 2026. Die Prognose für das unbereinigte BIP-Wachstum liegt bei 1,2 Prozent beziehungsweise bei 1,8 Prozent für das kommende Jahr, wie die Konjunkturforschungsstelle (KOF) am Montag mitteilte.

Damit werden die Wachstumsaussichten für das laufende Jahr etwas schwächer eingeschätzt als zuletzt. In der Dezember-Umfrage hatten die Ökonomen noch mit einem sportbereinigten Wachstum von 1,5 Prozent und einem unbereinigten Wachstum von 1,3 Prozent gerechnet. Für das Jahr 2026 sind im KOF Consensus erstmals Werte veröffentlicht worden.

Hauptgrund für die leicht schwächer erwartete wirtschaftliche Entwicklung im laufenden Jahr sind die tieferen Erwartungen zu den Anlageinvestitionen. Da rechnen die Experten 2025 mit einer Zunahme von 1,3 Prozent nachdem sie im Dezember noch von einem Wachstum von 1,8 Prozent ausgegangen waren. Vor allem die Entwicklung der Ausrüstungsinvestitionen dürfte sich abschwächen, während die Angaben zu den Bauinvestitionen nur leicht gesenkt wurden.

Weiterhin tiefe Inflation erwartet

Mit Blick auf die Inflationsentwicklung gehen die Befragten nach wie vor von tiefen Werten aus. Die erwartete Inflationsrate für das aktuelle Jahr sank um 0,1 Prozentpunkte auf 0,5 Prozent, während für 2026 eine Teuerung von 0,8 Prozent vorausgesagt wird.

Die langfristigen Inflationserwartungen des KOF Consensus werden unverändert bei +1,0 Prozent gesehen, dies bei einem langfristig erwarteten BIP-Wachstum von 1,7 Prozent (unbereinigt).

Der Ausblick auf die künftige Lage am schweizerischen Arbeitsmarkt hat sich leicht eingetrübt. Der Consensuswert für die Arbeitslosenquote liegt für 2025 neu bei 2,8 Prozent nach 2,7 Prozent in der Dezember-Umfrage. Für 2026 und auch auf die lange Frist wird ebenfalls mit einer Quote von 2,8 Prozent gerechnet.

Am Consensus Forecast der KOF nahmen 14 Ökonominnen und Ökonomen teil. Die Umfrage wurde vom 27. Februar bis 19. März 2025 durchgeführt. (awp/mc/ps)