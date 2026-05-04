Orior ernennt Peter Müller zum neuen CEO ab September 2026

Zürich – Orior hat Peter Müller per 1. September 2026 zum neuen CEO der Gruppe ernannt. Er folgt auf Monika Friedli-Walser, die das Unternehmen rund ein Jahr in Doppelfunktion geführt hat und Präsidentin sowie Delegierte des Verwaltungsrats bleibt.

Müller verfüge über langjährige Führungserfahrung in vergleichbaren Unternehmen und sei ein ausgewiesener Transformations- und Restrukturierungsspezialist, teilte das auf Convenience-Food, Fleischveredelung und Bio-Säfte spezialisierte Unternehmen am Montag mit. Seit Ende 2021 leitete er die Mibelle Group und begleitete deren Verkauf an Persán. Zuvor war er den Angaben zufolge in leitenden Funktionen bei der Cham Paper Group tätig. (awp/mc/ps)