Orior-Chefin will Doppelrolle nur übergangsweise ausfüllen

Zürich – Die Chefin der krieselnden Lebensmittelgruppe Orior will ihre Doppelrolle als Verwaltungsratspräsidentin und CEO nur vorübergehend ausüben. Sie werde die operative Führung abgeben, sobald eine geeignete Person gefunden sei, sagte Monika Friedli-Walser in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der «Finanz und Wirtschaft».

Bis dahin arbeite sie jedoch so, als wäre ihr Mandat langfristig angelegt, da das Unternehmen in der jetzigen Phase keine Zeit zu verlieren habe, sagte die 59-Jährige. Sie führt Orior seit Mai 2025 operativ, nachdem sie im Frühling bereits das Verwaltungsratspräsidium übernommen hatte.

Wann die Suche nach einem neuen CEO abgeschlossen sein wird, ist offen. Friedli-Walser erklärte, entscheidend sei, die richtige Person für die Gruppe zu finden. Orior habe starke Marken und Potenzial, müsse aber rasch Klarheit schaffen, auch um das Vertrauen von Investoren zurückzugewinnen.

Der Rücktritt des langjährigen CEO Daniel Lutz Ende 2024 hatte das Unternehmen in eine Übergangssituation gebracht. Friedli-Walser betonte, dass sie die jüngst angekündigten grossen Restrukturierungsschritte selbst umsetzen wolle, bevor ein Nachfolger antrete. «Wir können nichts aufschieben.»

Orior «nicht totsparen»

Zu den vergangene Woche angekündigten Massnahmen gehört der geplante Verkauf der belgischen Fertigmenü-Tochter Culinor, mit dessen Erlös Orior seine Nettoverschuldung von 173 Millionen Franken deutlich senken will. Zudem streicht die Gruppe beim Fleischtrockner Albert Spiess in Graubünden 90 Stellen.

Trotz der Einschnitte betonte Friedli-Walser, sie wolle Orior «nicht totsparen». Vielmehr gehe es darum, Schulden abzubauen und gleichzeitig eine klare Perspektive für Mitarbeitende und Kunden zu schaffen. (awp/mc/ps)