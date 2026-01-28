Orior mit leicht besserer Wachstumsrate

Zürich – Der Lebensmittelhersteller Orior erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Nettoumsatz von rund 623 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Beim organischen Wachstum sei ein Wert von -1,5 Prozent erreicht worden, womit die zuvor kommunizierte Guidance von -2 Prozent bis -4 Prozent übertroffen wurde. Der bereinigte EBITDA wird laut den Angaben innerhalb der Prognose von 5,9 Prozent bis 6,3 Prozent des Nettoumsatzes erwartet.

Zudem senkt das Unternehmen die Nettoverschuldung signifikant auf rund 153 Millionen Franken per Ende 2025 (Vorjahr: 181,4 Millionen Franken). (awp/mc/pg)