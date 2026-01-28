moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Unternehmen Schweiz

Orior mit leicht besserer Wachstumsrate

Orior mit leicht besserer Wachstumsrate
Orior ist auf Convenience-Food, Fleischveredelung und Bio-Säfte spezialisiert.(Foto: Orior)
Von moneycab

Zürich – Der Lebensmittelhersteller Orior erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Nettoumsatz von rund 623 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Beim organischen Wachstum sei ein Wert von -1,5 Prozent erreicht worden, womit die zuvor kommunizierte Guidance von -2 Prozent bis -4 Prozent übertroffen wurde. Der bereinigte EBITDA wird laut den Angaben innerhalb der Prognose von 5,9 Prozent bis 6,3 Prozent des Nettoumsatzes erwartet.

Zudem senkt das Unternehmen die Nettoverschuldung signifikant auf rund 153 Millionen Franken per Ende 2025 (Vorjahr: 181,4 Millionen Franken). (awp/mc/pg)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt: