Zürich – Orior senkt aufgrund des anspruchsvollen Marktumfelds seine Jahresprognose. Die bereits eingeleiteten Effizienzmassnahmen sollen weiter konsequent umgesetzt werden.

So erwartet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2026 einen organischen Umsatzrückgang von 8 bis 9 Prozent, wie die international tätige Schweizer Lebensmittel- und Getränkegruppe am Donnerstag bekanntgab. Erst im August hatte Orior die Guidance gesenkt und war damals von einem Rückgang um 6,0 bis 8,0 Prozent ausgegangen.

Die adjustierte EBITDA-Marge wird neu auf 5,0 bis 5,3 Prozent geschätzt nach bislang 6,3 bis 6,6 Prozent. Zudem werden neu Investitionsausgaben von 26 bis 28 Millionen Franken veranschlagt. Dennoch sollen alle Bereiche einen positiven EBITDA-Beitrag zum Konzernergebnis leisten.

Höhere Beschaffungskosten und Lieferunterbrechungen

Rückläufige Absatzvolumen bei Fleischprodukten und steigende Schweinefleischpreise belasten die Profitabilität im zweiten Halbjahr. Rohstoffengpässe, insbesondere bei Geflügel, führen zu höheren Beschaffungskosten und Lieferunterbrechungen. Steigende Rohölpreise verteuern zudem Transport- und Verpackungskosten.

Auch das Reisegastronomiegeschäft von Casualfood entwickelt sich schlechter als erwartet. Veränderte Passagierströme an den Flughäfen Frankfurt und Berlin sowie sinkende Konsumausgaben pro Fluggast belasten das Segment. Erfreulich entwickle sich derweil das Segment Convenience. Orior will mit Massnahmen zur Effizienzsteigerung, strikter Kostenkontrolle und Anpassung der Personalkosten gegensteuern, wobei die Wirkung ab 2027 erwartet wird. (awp/mc/pg)