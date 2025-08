Patrick Lüönd wird CEO von Beauty2Go

Zürich – Die Schweizer Ästhetikmarke Beauty2Go ordnet ihre Unternehmensleitung neu: Patrick Lüönd übernimmt ab sofort die Rolle des Chief Executive Officer. Seine Schwester Alexandra Lüönd, Gründerin und bisherige CEO, zieht sich aus dem operativen Tagesgeschäft zurück und wechselt in den Verwaltungsrat – mit Fokus auf strategische Entwicklung und neue Geschäftsinitiativen.

Patrick Lüönd ist seit Jahren eng mit dem Unternehmen verbunden: In seiner bisherigen Rolle als COO hat er die Expansion von einer Einzelklinik zu einem Netzwerk mit acht Standorten in der ganzen Schweiz massgeblich geprägt. Er verfügt über Expertise in strukturierter Unternehmensführung, im Aufbau effizienter Prozesse sowie in der Motivation und nachhaltigen Weiterentwicklung von Teams. «Ich übernehme diese Rolle mit Respekt und vollem Engagement», so Patrick Lüond. «Dabei sehe ich mich nicht als Chef, sondern als Partner – sowohl für unser Team als auch für unsere Kund:innen und alle, die Beauty2Go ausmachen.»

Neu übernimmt Philipp Schenk die Rolle des COOs und somit die operative Leitung. Alexandra Lüönd bleibt dem Unternehmen eng verbunden und wird mit einem neuen Blickwinkel sowie einem klaren Fokus auf Innovation tätig sein. Im Verwaltungsrat wird sie sich künftig verstärkt um neue Geschäftsmodelle und Unternehmensgründungen kümmern. Beauty2Go bleibt ein inhabergeführtes Familienunternehmen, das weiterhin auf selbstfinanziertes und nachhaltiges Wachstum setzt. (pd/mc)