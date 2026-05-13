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Patriot-Lieferung verzögert sich um Jahre – und kostet mehr
Schweiz

Patriot-Lieferung verzögert sich um Jahre – und kostet mehr

Patriot-Lieferung verzögert sich um Jahre – und kostet mehr
US-Luftabwehrsystem Patriot.
Von moneycab

Bern/Washington – Die Beschaffung des US-amerikanischen Luftabwehrsystems Patriot verzögert sich um fünf bis sieben Jahre und hat höhere Kosten zur Folge. Das schreibt der Bundesrat, nachdem er zusätzliche Informationen aus Washington erhalten hat.

Die längere Lieferverzögerung sei auf den Krieg im Nahen und Mittleren Osten zurückzuführen, teilte der Bundesrat am Mittwoch mit. Bis anhin war von einer Verzögerung von vier bis fünf Jahren die Rede.

Der Bundesrat werde nun die zusätzlichen Optionen der US-Regierung prüfen, hiess es weiter. Weil aber zentrale Fragen zu Lieferterminen und Kosten nach wie vor offen seien, halte die Schweiz die Zahlungen an die US-Regierung weiterhin zurück.

Über das weitere Vorgehen soll der Bundesrat gemäss Communiqué noch im Sommer befinden. Bis dann würden auch die Rückmeldungen weiterer potenzieller Anbieter für ein System erwartet, das bevorzugt in Europa produziert werden soll. (awp/mc/pg)

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