Pistor wächst vor allem im Gastrosegment

Rothenburg – Der Grosshändler Pistor hat im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz gesteigert, aber leicht weniger Gewinn gemacht. Getrieben wurde das Wachstum insbesondere vom Gastronomie-Zulieferungsgeschäft.

Die Verkäufe wuchsen um 3,7 Prozent auf 857,8 Millionen Franken, wie der Rothenburger Grosshändler am Mittwoch mitteilte. Im Gastronomiegeschäft lag das Wachstum gar bei 5,8 Prozent. Die Gastronomie mache inzwischen 54 Prozent des Umsatzes aus, so das Communiqué. Das Stammgeschäft mit Bäckereien-Confiserien blieb mit einem Umsatzplus von 1,3 Prozent weitgehend stabil.

Unter dem Strich blieb ein rund 2 Prozent tieferer Gewinn von 26,2 Millionen Franken. Grund für den Rückgang seien hohe Innovationsinvestitionen.

So habe man 2025 ein neues Verteilzentrum in Sennwald SG eröffnet und mehrere Softwareprojekte umgesetzt. Auch der im vergangenen Jahr erwirtschaftete Gewinn soll laut den Angaben wieder in die Logistik- und IT-Infrastruktur investiert werden. «Dank unserer genossenschaftlichen Struktur können wir als Unternehmen langfristig denken und handeln», lässt sich Pistor-CEO Patrick Lobsiger in diesem Zusammenhang zitieren. (awp/mc/pg)