T-LINK Gruppe tritt dem CLC Projects Network bei

Freienbach SZ/Hongkong – T-LINK ist neu Mitglied des CLC Projects Network. Der Schweizer Speziallogistiker wird damit Teil eines globalen Netzes von über 200 Anbietern, die spezielle oder besonders schwere Ladungen in der ganzen Welt transportieren.

T-LINK ist dem CLC Projects Network mit Sitz in Hongkong beigetreten. Wie der Speziallogistiker mit Hauptsitz in Freienbach mitteilt, erhalten seine Kunden damit neu Zugang zu einem globalen Netz von Logistikdienstleistungen, dank denen spezielle, besonders grosse oder besonders schwere Ladungen in der ganzen Welt transportiert werden können. Die Ladungen können multimodal auf der Strasse, auf dem Schiff und in der Luft geliefert werden.

Dem CLC Projects Network gehören über 200 Speziallogistiker in der ganzen Welt an. Pro Land können nur zwei Anbieter vertreten sein, ausgenommen sehr grosse Länder. Das Netzwerk stellt sicher, dass Kundenanfragen für Spezialtransporte jeweils an die bestgeeigneten Dienstleister weitergeleitet und innerhalb weniger Arbeitstage beantwortet werden. Das Netzwerk dient auch dem regelmässigen Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern.

Die 1990 gegründete T-LINK Gruppe bietet Dienstleistungen rund um die Export- und Messelogistik an. Dazu gehören Exportverpackungen ebenso wie Industrie- und Projektspedition sowie die Organisation von Messeauftritten und Veranstaltungen.

T-LINK bedient seine Kunden in der Schweiz von seinen fünf Standorten Freienbach SZ, Bassersdorf ZH in der Nähe des Flughafens Zürich, im Birsterminal am Rhein bei Basel, Maienfeld GR im Rheintal und von Thun BE aus. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)