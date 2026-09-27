Plattenleger Noah Hess holt den vierten Platz an den WorldSkills in Shanghai

Shanghai – Der Plattenleger Noah Hess erreicht an den WorldSkills in Shanghai (China) den vierten Platz und wird mit einer Medal for Excellence ausgezeichnet. Er zählt somit zu den besten Plattenleger/innen der Welt. Vom 22. bis 27. September mass sich der 22-Jährige mit den 18 besten Nachwuchstalenten der Welt und stellte sein Können auf der internationalen Bühne eindrücklich unter Beweis.

Der Wettkampf im Skill «Wall and Floor Tiling» verlangte von dem Nachwuchstalent aus Goldau während vier Tagen höchste Konzentration und handwerkliche Präzision. Nach technischen Plänen mussten die Kandidatinnen und Kandidaten Platten an einem vorgegebenen Objekt verlegen. Bewertet wurden dabei nicht nur die Genauigkeit und die Qualität der Verlegung, sondern auch das Arbeitstempo, die Sauberkeit und der professionelle Umgang mit dem Material.

Noah Hess erreichte am Ende den vierten Platz und wurde mit einer Medal for Excellence ausgezeichnet. Auch wenn es knapp nicht für das Podest reichte, sammelte Noah Hess auf der internationalen Bühne wertvolle Erfahrungen: «Die WorldSkills waren ein einmaliges Erlebnis und eine riesige Herausforderung. Ich durfte mich mit den besten Plattenleger/innen der Welt messen und dabei unglaublich viel lernen. Die intensive Vorbereitung hat sich gelohnt. Ich bin stolz, durfte ich die Schweiz auf dieser Bühne vertreten», sagt Noah Hess.

An der Seite von Noah Hess stand stets sein Experte Davide Donati. Die beiden arbeiteten in den vergangenen Monaten im Bildungspark Dagmersellen immer wieder zusammen, um Noah optimal auf den Wettkampf vorzubereiten. «Es erfüllt mich mit grossem Stolz zu sehen, wie sich Noah in den vergangenen Monaten nicht nur fachlich, sondern auch persönlich weiterentwickelt hat. Junge Menschen in einem so intensiven Lebensabschnitt zu begleiten und ihre Fortschritte miterleben zu dürfen, ist für mich eine besondere Aufgabe. Dass sich sein grosser Einsatz nun mit einem solchen Resultat auszahlt, macht diesen Moment umso schöner» so Donati.

Mit seinem Resultat an den WorldSkills 2026 unterstreicht Noah Hess das hohe Niveau der Schweizer Berufsbildung und zeigt eindrücklich, dass Schweizer Fachkräfte auch auf internationaler Bühne zur Weltspitze gehören. (Ceruniq/mc/ps)

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