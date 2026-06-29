Post-Chef: Tägliche Briefzustellung könnte 2035 wegfallen

Bern – Die tägliche Briefzustellung könnte laut Aussagen von Post-Chef Pascal Grieder in der «Neuen Zürcher Zeitung» ab 2035 wegfallen. Der vom Bundesrat vorgeschlagene Schwellenwert werde nach heutigen Berechnungen 2033 oder 2034 erreicht, begründet er seine Aussage.

Erst danach könne die Post beim Bundesrat beantragen, die Zustellung nicht mehr täglich vorzunehmen; die Umsetzung würde anschliessend zusätzliche Zeit beanspruchen. Grieder bezeichnete den Schwellenwert als vernünftig. «Wir müssen uns fragen, wie lange wir uns den Luxus der täglichen Zustellung noch leisten wollen», sagte er im Interview. (awp/mc/ps)

Schweizerische Post