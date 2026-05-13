Postfinance mit höherem Betriebsergebnis im ersten Quartal

Bern – Die Postfinance hat im ersten Quartal 2026 zwar weniger Ertrag erwirtschaftet, unter dem Strich aber deutlich mehr verdient. Die Kundenvermögen erhöhten sich leicht.

Konkret stieg das Betriebsergebnis der Postfinance in den ersten drei Monaten 2026 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 18 Prozent auf 80 Millionen Franken, wie die Post am Mittwoch mitteilte. Gleichzeitig ging der Betriebsertrag aber um 5,5 Prozent auf 393 Millionen Franken zurück. Die Kundenvermögen nahmen auf 113,1 Milliarden von 112,8 Milliarden Ende 2025 leicht zu.

Die Post insgesamt verdiente operativ (EBIT) im ersten Quartal mit 94 Millionen deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum, als es noch 57 Millionen waren. Der Konzerngewinn verbesserte sich gar auf 64 von 36 Millionen. Der Betriebsertrag blieb mit 1,84 Milliarden praktisch stabil.

Das Resultat liege im erwarteten Rahmen und zeige, dass die letztjährigen Effizienz- und Preismassnahmen greifen, kommentiert die Post die Zahlen. Die Post stehe aber weiterhin vor Herausforderungen. So brechen ihr vor allem aufgrund der sinkenden Briefmengen kontinuierlich wichtige Einnahmen weg, wie sie weiter schreibt. (awp/mc/pg)