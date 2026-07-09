Post ernennt Lars Keller zum neuen Leiter Postnetz

Bern – Lars Keller wechselt von Mobilezone zur Post und wird per 1. Januar 2027 neuer Leiter Postnetz und damit verantwortlich für die künftige Gestaltung des Filialnetzes. Der 44-Jährige wird damit Mitglied der Post-Konzernleitung.

Keller wird Nachfolger von Thomas Baur, wie die Post am Donnerstag mitteilte. Er bringe mit seiner langjährigen Führungserfahrung im Schweizer Detailhandel und in der Telekombranche die idealen Voraussetzungen für diese Schlüsselrolle mit, hiess es in der Mitteilung.

Keller kommt aus der Telekom-Branche und dem Detailhandel. Derzeit ist er Chief Operating Officer (COO) beim Telekom-Anbieter Mobilezone. Zuvor war er als Verkaufsleiter bei Salt Mobile tätig. Seine Laufbahn begann er im Detailhandel, unter anderem als Unternehmer. Keller lebt mit seiner Familie im Kanton Waadt.

Thomas Baur, der derzeitige Leiter Postnetz, wird die Einführung von Keller begleiten und danach im Post-Konzern künftig neue Aufgaben übernehmen, wie es hiess. Er hatte die Funktion seit 2016 inne. (awp/mc/ps)

Schweizerische Post