Post installiert neues regionales Paketzentrum in Ostermundigen

Bern – Die Post baut ihr Netz an Paketzentren in der ganzen Schweiz aus. Zusätzlich zu den bestehenden und den neuen Paketzentren in Cadenazzo, Vétroz und Untervaz entsteht in Ostermundigen ein weiteres regionales Paketzentrum. Im März 2020 sollen die ersten Pakete über die Sortieranlage laufen.

Immer mehr Menschen kaufen online ein. Das beschert der Post Rekordzahlen: Sie erreichte im Jahr 2018 bei den Paketen eine neue Rekordmarke von 138 Millionen Sendungen. Im Vergleich zu 2013 ist die Paketmenge damit um 25 Prozent oder rund 28 Millionen Pakete gestiegen. Um die steigende Menge auch in Zukunft zu bewältigen, baut die Post ihr Netz an Paketzentren weiter aus. Sie plant neben den regionalen Paketzentren in Cadenazzo TI, Vétroz VS und Untervaz GR ein regionales Paketzentrum in Ostermundigen bei Bern.

Im letzten Jahr zog PostMail aus dem Gebäude an der Milchstrasse 8 in Ostermundigen aus. Nun kann es von PostLogistics als kleines Sortierzentrum genutzt werden. Es ist geplant, dass im März 2020 die ersten Pakete durch die Sortieranlage laufen.

5000 Pakete pro Stunde

Im Vergleich zu den regionalen Zentren in Cadenazzo, Untervaz und Vétroz, die sich im Bau befinden, hat das Zentrum in Ostermundigen eine tiefere Sortierleistung pro Stunde. In Ostermundigen können stündlich maximal 5000 Pakete sortiert werden, in den Neubauten sind es deren 8000. Die Post investiert rund 8 Millionen Franken in die baulichen Massnahmen und die Sortier-Infrastruktur des Gebäudes in Ostermundigen. (mc/pg)

