Post übernimmt Mehrheit an der Klara Business AG

Bern – Die Post erhöht ihre Beteiligung an der Klara Business AG und wird mit der Beteiligung von 50,1 Prozent Mehrheitsaktionär des Luzerner Unternehmens für digitale Dienstleistungen. So investiert die Post in den Ausbau ihrer digitalen Geschäftsfelder und treibt damit die Umsetzung der Wachstumsstrategie «Post von morgen» voran.

Bereits seit Mai 2018 ist die Post an der Klara Business AG mit Sitz in Luzern beteiligt. Die Firma ist vor allem durch ihren digitalen Assistenten KLARA bekannt, mit welchem sie Schweizer KMU und Privathaushalte bei der Vereinfachung der Administration hilft. KLARA automatisiert administrative Abläufe von KMU vollumfänglich und verknüpft sämtliche Unternehmensbereiche auf einer einheitlichen Datenbasis. KLARA ist seit 2017 am Markt. Nun erhöht die Post ihren Anteil von knapp 9 Prozent auf 50,1 Prozent und übernimmt damit die Aktienmehrheit. Die Post ist überzeugt von der Zusammenarbeit mit dem Luzerner Unternehmen für digitale Dienstleistungen und will die Synergien beider Partner mit einem Joint-Venture nutzen.

Die Post investiert in neue digitale Kommunikationsservices

«In der Wachstumsstrategie der ‹Post von morgen› ist die Kooperation mit der Klara Business AG ein weiterer Schritt. Wir erleichtern damit den Unternehmen und den Menschen in der Schweiz Schritt für Schritt den Alltag auch in der digitalen Welt», sagt Roberto Cirillo, Konzernleiter der Post. Die Post will die kleineren und mittleren Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützen und dadurch die Volkswirtschaft der Schweiz weiter stärken. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Post und die Klara Business AG neue digitale Services anbieten. «Dank cloudbasierten Lösungen im Ökosystem sollen so administrative Abläufe erleichtert und der Informationsaustausch mit Behörden sowie Partnerfirmen vereinfacht werden», erklärt Peter Delfosse, Präsident des Verwaltungsrates der Klara Business AG. (Post/mc)

